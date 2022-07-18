Як перевірити вершкове масло на натуральність в домашніх умовах: 5 способів

Купили вершкове масло, але не впевнені в його натуральності? Тоді читайте в матеріалі ТСН.ua про 5 способів, які допоможуть перевірити цей продукт в домашніх умовах.

Як перевірити вершкове масло на натуральність за допомогою розігрітої сковороди

Якщо розігріти сковороду та кинути на її поверхню шматочок вершкового масла, то спред почне шкварчати та "стріляти" в різні боки. Натуральний продукт просто розтане.

Положіть його в морозильну камеру

Як швидко перевірити вершкове масло в домашніх умовах? Просто покладіть його у морозильну камеру на одну годину. Потім відріжте шматочок та намастіть його на хліб. Спред чи маргарин будуть маститися без особливих проблем, а ось натуральний продукт після охолодження стає крихким.

Як відрізнити якісне вершкове масло від спреду за допомогою окропу

В склянку налийте окропу, а потім опустіть туди шматочок масла. Якщо воно натуральне, то буде повільно розчинятися, а вода набуватиме молочного кольору. При цьому жировий прошарок не підніметься на поверхню. А ось спред відразу вспливе, не забарвлюючи рідину.

Як перевірити вершкове масло в домашніх умовах: колір та наявність вологи

Коли ви дістанете з морозильної камери натуральне вершкове масло, на його поверхні з'являться краплини вологи. А ще через деякий час за кімнатної температури воно набуде жовтого відтінку.

Відрізнити якісне вершкове масло допоможе кип'ятіння

Якщо нагріти трішки продукту, а потім довести його до кипіння, можна помітити, як від нього відшаровуються маленькі чорні шматочки. Потім вони починають осідати на дні. Ці шматочки вказують на натуральність вершкового масла.