Історична знахідка: платівку, яка прославила Україну ще 100 років тому, вперше почули в Києві

У Києві днями презентували – унікальну платівку із записом відомої на весь світ колядки "Щедрик", яку виконували у американському Карнеґі-Холі рівно сто років тому. До Нью-Йорка пісню привезла республіканська капелла під управлінням диригента Олександра Кошиця.

Як сталося, що завдяки Щедрику століття тому світ вперше почув про Україну, йдеться в сюжеті ТСН.

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Платівці, яку привезли до Києва, 122 роки. На неї полювали місяцями в американських архівах. Згодом, вже в Україні – шукали можливість відтворити звук, а також спеціальний програвач. Аби послухати унікальну версію "Щедрика", у столичному музеї зібралося більше сотні людей.

Саме ці голоси на платівці сто років тому у найвідомішому в світі концертному залі почули кілька тисяч американських глядачі і дізналися про Україну.

Платівку знайшла в Америці та привезла до України дослідниця Тіна Пересунько, аби розказати – вже українцям цю неймовірну історію, яку десятиліттями ховали у архівах КДБ.

Так, у 1919 році в УНР Симон Петлюра розуміє, що світ про Україну, яка донедавна була частиною Російської імперії, не знає. За власні гроші він створює – хор, так звану республіканську капелу під управлінням талановитого диригента Олександра Кошиця. І – відправляє його в тур – Європою. Є лист Петлюри Кошицю. Він пише "коли вас будуть інтерв'ювати – кажіть: пісня незалежна, своя, непохожа, своєрідна – є частиною незалежної України". Симон Петлюра дуже чітко розумів, що потрібно доносити світу, що є така держава, і вона прагне незалежності. І він по факту був засновником так званої культурної дипломатії. Він зрозумів, що найкраще розповідати про народ через його культуру.

Український журналіст Акім Галімов, що створив цикл фільмів "Україна. Повернення своєї історії", історію Олександра Кошиця та його хору – вивчає вже – два роки. Він розповідає, що за словами свідків, Кошиць настільки емоційно робив свою справу на сцені, що паличка диригента врізалась в його руку і глядачі бачили, як з його руки текла кров. Після цього він почав виступати без палички, просто диригуючи руками.

Європейські, а згодом і американські гастролі капели Кошиця спричинили – справжній фурор.

"Три тисячі рецензій за моїми скромними підрахунками вийшло в пресі з відгуками на українські пісні та на кшталт "Олександр Кошиць – "кращий диригент в Європі", - говорить дослідниця Тіна Пересунько.

Згодом пісню "Щедрик" перекладають англійською. Перший запис перекладеної колядки, зроблений 36-го року.

"Типова російська народна колядка", музика Леонтовича, про якого ми не змогли знайти жодної інформації", пишуть в архівах про композицію та її автора.

Так справжня історія легендарної колядки була загублена – і для світу, і для України. Але попри все "Щедрик" повертається і знову - звучить.

Нагадаємо, що відомий на увесь світ "Щедрик" написав український композитор Дмитро Леонтович. Він працював над її створенням багато років. Першу її редакцію композитор створив у 1901-1902 роках, другу — у 1906-1908 роках, третю — у 1914-му, четверту — в 1916-му, і, нарешті, п'яту — 1919 року. Найбільш вдалою він обрав четверту версію і представив її публіці.

Вперше у 1916 році "Щедрик" виконав хор Київського музично-драматичного інституту імені М.В. Лисенка, де працював Леонтович. Композиція мала шалений успіх і прославила її автора.

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