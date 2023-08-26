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Як підготувати дитину до нового навчального року: список порад

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Як підготувати дитину до нового навчального року: список порад

Батькам радять підготувати місце для навчання / Фото: Pexels

Спеціалісти розповіли про підготовку дітей до школи.

Такі поради для батьків підготували у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою Першої леді Олени Зеленської. 

Про це інформує сайт Міністерства реінтеграції. 

Налаштуйте дітей на сезон навчання:

1. Прокидайтеся та лягайте відпочивати раніше усією родиною.

2. Переберіть одяг: розкладіть шкільні речі по поличках.

3. Складіть портфель, зробіть бейджик з іменем дитини, контактами батьків, опікунів чи близьких.

4. Підготуйте місце для навчання.

Подбайте про безпеку: 

1. Кілька разів пройдіть з дитиною дорогою до школи. Зверніть увагу, де на шляху є укриття. 

2. За можливості зайдіть до школи. Дітям важливо «тілом відчути» місце, де вони будуть навчатися. До прикладу, відвідайте класи, їдальню тощо. 

3. Якщо дитина навчатиметься онлайн, поясніть її дії під час повітряної тривоги.

Відносини з однокласниками:

1. Організуйте з ними зустріч онлайн, дайте дітям час поспілкуватися.

2. Створіть онлайн-групу для неформального спілкування учнів.

Нагадаємо, раніше міністр освіти Оксен Лісовий розповів, як відбуватиметься новий навчальний рік в Україні з постійними нічними тривогами.

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