Як підготувати ґрунт до висаджування озимих часнику та цибулі, щоб весною не згадувати про добрива

До висаджування озимих часнику та цибулі городники підходять дуже ретельно, але, на жаль, не всі готують до цього ґрунт. Але саме від його якості залежить майбутній врожай. Як та коли підготувати ґрунт для висаджування озимі часнику та цибулі - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Насамперед, варто запам'ятати, щоб озимі часник та цибуля дали гарний врожай навесні, потрібно правильно та вчасно підготувати ґрунт. Робити це радять не раніше ніж за місяць перед висаджуванням. Дуже важливо при цьому підібрати сидерат, який допоможе культурі пізніше добре впоратися з грибками та іншими захворюваннями.

Коли висаджувати озимий часник та озиму цибулю повністю залежить від регіону проживання. Більшість українців робить від вересня до початку жовтня. Дуже важливо перед цим відновити на грядці всі корисні речовини в ґрунті, якщо вони були втрачені протягом останнього сезону.

Фахівці стверджують, що потрібно за місяць перед висаджуванням озимих часнику та цибулі обов'язково засадити грядку сидератами. Вони вплинуть на ґрунт з користю та допоможуть збагатити його всіма необхідними поживними речовинами. Зробити це потрібно не пізніше кінця серпня. Якщо посіяти сидерати пізніше - користі від них буде дуже мало.

Найкраще підійдуть такі сидерати: гірчиця, овес, жито. Вони збагатять ґрунт, а через місяць можна буде приступати до висіювання озимих часнику та цибулі. Не потрібно чекати, щоб сидерат виріс великим. Тут головне коренева система - саме вона допомагає наситити ґрунт.

Під час зростання сидератів не забувайте поливати грядку. Багато городників радить робити це за допомогою спеціальних "зелених" добрив. До їхнього складу входить фосфор, який дуже потрібний майбутнім культурам.

Якщо все зробити правильно, наступної весни ви зможете отримати хороший врожай.