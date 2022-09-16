Як підготувати грядку під озимий часник: декілька важливих порад

Зовсім скоро городники почнуть садити часник на зиму. І тут дуже важливо підібрати правильне місце для висаджування. А також запам'ятати, як підготувати грядку під озимий часник - читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Де посадити озимий часник і як підготувати грядку

Щоб отримати гарний врожай озимого часнику, потрібно знати, після яких культур його найкраще всього висаджувати. В цьому випадку - це бобові. А тому можете сміливо займатися висаджуванням озимого часнику після квасолі, гороху тощо.

Не найгіршим варіантом також можуть стати пасльонові. Однак, варто вибирати лише грядки після болгарського перцю або томатів.

Озимий часник можна садити після огірків, кабачків, гарбузів чи ранньої капусти.

А ось зовсім невдалим варіантом вважається висаджування озимого часнику після картоплі, цибулі, баклажанів, буряків та моркви.

Яку ділянку вибирати

Для озимого часнику підходить добре освітлена ділянка, яка має пухкий ґрунт і нейтральну кислотність. Дуже важливо, щоб навесні на грядці не накопичувалася тала вода.

Також потрібно запам'ятати, як підготувати грядку під часник на зиму:

починають готувати нове місце за 1-2 місяці до висаджування;

якщо ви посадите зубчики у свіжоскопану землю, то після осідання ґрунту, вони будуть надто глибоко і зійдуть пізніше;

обов'язково очистіть грядку від сміття та бур'янів;

якщо потрібно, важливо нормалізувати кислотність за допомогою спеціальних засобів;

не забудьте внести добрива - для озимого часнику потрібні 10 кг гною чи перегною, 40-50 г суперфосфату, 25-30 г сульфату калію, 2 склянки попелу деревного (все це на 1 м2 площі);

проведіть оброблення від грибкових інфекцій.

Дуже важливо запам'ятати, що свіжий гній в землю вносити в цьому випадку не можна.