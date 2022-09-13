Як підготуватись, якщо будуть перебої з електрикою, водою та опаленням: поради експертів

11 вересня РФ завдала удари по об'єктах енергетичної інфраструктури України, в результаті яких ряд населених пунктів частково залишилися без світла і води. Розповідаємо, як підготуватися до таких ситуації — в матеріалі ТСН.ua

Експерти поділилися порадами, які можуть допомогти у випадку несправності електромереж.

Складіть, передивіться тривожну валізу

Обов’язково подбайте, щоб у тривожній валізці були ліхтарик із запасними батарейками чи акумулятором; заряджений павербанк (якщо родина велика, бажано декілька), щоб залишатися на зв’язку; спальник і каримат, що слугуватиме додатковим утепленням. Експерти радять, за можливості, придбати туристичні газові пальники та маленькі газові балони, якими також слід запастися заздалегідь. За допомогою такого пальника можна буде зварити їсти. Водою потрібно запастися по більше і про всяк випадок придбати пігулки для знезараження води.

Подбайте про їжу легкого приготування та з тривалим терміном придатності

Наприклад, обирайте ті гарніри, які можна після залиття окропом їсти, що допоможе зекономити воду й газ. У пригоді стануть готові страви в пакетиках, які можна залити окропом, різноманітна тушкованка, злакові батончики з тривалим терміном придатності, горішки й насіння, сухофрукти та сушені овочі.

Подбайте про додаткове джерело опалення

Жителям приватних будинків слід задуматись про купівлю резервного джерела опалення — твердопаливного котла з природною тягою, або "буржуйку". Проте експерти стверджують, що це кардинальний та аварійний варіант, що підійде лише жителям приватних будинків. ОСББ радять подумати про встановлення індивідуальних теплових пунктів (ІТП).

Подумайте про джерела безперебійного живлення

Власник ТМ "Майстерня тепла" Ігор Кіянчук радить власникам приватних будинків запастись джерелами безперебійного живлення — акумуляторами чи генераторами. Генератор має бути щонайменше на 5 кВт, із запасом палива, наприклад, 50-100 л дизельного палива.

Якщо в будинку є газовий котел чи твердопаливний, зауважує голова ГО "Асоціація енергоаудиторів України" Вадим Литвин, треба насамперед забезпечити котел безперебійним електропостачанням, повинні бути або акумулятори з блоком безперебійного живлення, або дизельні чи бензинові генератори.

Подумайте про деталі

Доктор технічних наук Максим Карпаш радить жителям приватних будинків заздалегідь подбати про утеплення будинку та наступні речі:

Поставте тепловідбивні екрани між стіною і батареєю.

Утепліть приміщення — замініть вікна, двері, утепліть горища.

Подумайте про системи автономного живлення — бензинові чи дизельні генератори, сонячні батареї з акумуляторними батареями.

Якщо достатньо утеплений будинок, подумайте про заміну системи опалення, наприклад, котла на теплову помпу.

Встановіть геліоколекторні системи підігрівання води на даху.

Поставте термостат — пристрій дозволяє підтримувати задану температуру в приміщенні.

Жителям квартир за відсутності й центрального опалення, й електрики, єдиний варіант – виїхати з квартири у приватний сектор. Без електрики неможливе навіть подання холодної води на поверхи, зупиниться каналізація, замерзне вода в трубах, не буде опалення.

Подумайте про теплий одяг та речі

Запасайтесь теплим одягом і ковдрами. При одяганні дотримуйтеся правила багатошаровості. У пригоді стане термобілизна, що сприяє збереженню тепла тіла. Не забувайте рухатись, адже фізична активність покращує кровообіг.

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