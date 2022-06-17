Як підготуватися до здачі крові та відновитися після процедури: прості поради

Як підготуватися до здачі крові та відновитися після процедури: прості поради

Якщо ви перебуваєте у безпечному місці і вирішили стати донором крові, передусім ознайомтеся з переліком абсолютних та тимчасових протипоказань до донорства крові.

У разі, якщо ваше здоров’я в порядку, і ви не маєте протипоказань, важливо дотримуватися простих правил підготовки до донації.

Про це пише Міністерство охорони здоров'я.

Що робити постійно й заздалегідь?

Перш за все, відмовтеся від куріння і обов’язково дотримуйтеся рекомендацій щодо здорового харчування. Адже неправильно складений і незбалансований раціон не тільки впливає на якість крові, а й за певних умов може коштувати реципієнту життя.

За дві доби до донації виключіть із раціону жирну, гостру, смажену, копчену їжу, а також молочні продукти.

За 72 години — не вживайте ліки.

Якщо ви вживали алкоголь чи енергетичні напої, то до здавання крові доведеться почекати 48 годин.

Відмовтеся від вживання солінь та чипсів, сухариків, майонезу тощо.

За кілька днів до процедури не їжте горіхів, бананів, фініків.

Що робити у день донації?

Добре поспіть і за 2-3 години до процедури легко поснідайте (наприклад, відваріть на воді якусь крупу чи макарони, утім не додавайте до страви масло).

Обов’язково випийте солодкий чай, воду чи узвар.

Відмовтеся від здавання крові, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).

Після здавання крові відпочиньте впродовж 15 хвилин і, якщо почуваєтеся недобре, – повідомте медичних працівників.

Утримайтеся від кермування транспортними засобами (у т.ч., велосипедом і самокатом) щонайменше упродовж двох годин.

Не займайтеся фізичними вправами упродовж 12 годин.

Як відновитися після здавання крові?

Дуже важливо допомогти організму відновитися після донації крові та її компонентів. Кілька тижнів вживайте їжу, що багата на залізо: м’ясо, печінку, крупи, горошок, броколі, шпинат тощо. Відмовтеся від чаю та кави, молочних продуктів, шоколаду та яєць – вони погіршують засвоєння заліза. Водночас продукти, багаті на вітамін С, покращують поглинання заліза. Тож лимони, томати, червоний, жовтий чи помаранчевий перець мають постійно бути у вас в тарілці.

Для відновлення рівня заліза знадобиться 21 день.

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