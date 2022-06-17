Як підготуватися до здачі крові та відновитися після процедури: прості поради

Якщо ви перебуваєте у безпечному місці і вирішили стати донором крові, передусім ознайомтеся з переліком абсолютних та тимчасових протипоказань до донорства крові.
У разі, якщо ваше здоров’я в порядку, і ви не маєте протипоказань, важливо дотримуватися простих правил підготовки до донації.
Про це пише Міністерство охорони здоров'я.
Що робити постійно й заздалегідь?
Перш за все, відмовтеся від куріння і обов’язково дотримуйтеся рекомендацій щодо здорового харчування. Адже неправильно складений і незбалансований раціон не тільки впливає на якість крові, а й за певних умов може коштувати реципієнту життя.
- За дві доби до донації виключіть із раціону жирну, гостру, смажену, копчену їжу, а також молочні продукти.
- За 72 години — не вживайте ліки.
- Якщо ви вживали алкоголь чи енергетичні напої, то до здавання крові доведеться почекати 48 годин.
- Відмовтеся від вживання солінь та чипсів, сухариків, майонезу тощо.
- За кілька днів до процедури не їжте горіхів, бананів, фініків.
Що робити у день донації?
- Добре поспіть і за 2-3 години до процедури легко поснідайте (наприклад, відваріть на воді якусь крупу чи макарони, утім не додавайте до страви масло).
- Обов’язково випийте солодкий чай, воду чи узвар.
- Відмовтеся від здавання крові, якщо відчуваєте нездужання (озноб, запаморочення, головний біль, слабкість).
- Після здавання крові відпочиньте впродовж 15 хвилин і, якщо почуваєтеся недобре, – повідомте медичних працівників.
- Утримайтеся від кермування транспортними засобами (у т.ч., велосипедом і самокатом) щонайменше упродовж двох годин.
- Не займайтеся фізичними вправами упродовж 12 годин.
Як відновитися після здавання крові?
Дуже важливо допомогти організму відновитися після донації крові та її компонентів. Кілька тижнів вживайте їжу, що багата на залізо: м’ясо, печінку, крупи, горошок, броколі, шпинат тощо. Відмовтеся від чаю та кави, молочних продуктів, шоколаду та яєць – вони погіршують засвоєння заліза. Водночас продукти, багаті на вітамін С, покращують поглинання заліза. Тож лимони, томати, червоний, жовтий чи помаранчевий перець мають постійно бути у вас в тарілці.
Для відновлення рівня заліза знадобиться 21 день.
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