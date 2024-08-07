Як підготуватися до зими 2024: важливі поради на випадок блекаутів

Зима 2024 року може стати черговим випробуванням для українців через триваючу агресію Росії та численні атаки на енергетичну інфраструктуру України.

Попередній досвід показав, що підготовка до можливих відключень електроенергії та опалення є критично важливою.

Як підготуватися до зими 2024 — читайте на ТСН.ua.

Чи варто купувати Ecoflow

Портативні електростанції, такі як Ecoflow, виявилися надзвичайно корисними під час попередніх блекаутів. Водночас враховуючи їх високу вартість, багато хто розмірковує про їх продаж.

Однак з огляду на агресивну війну РФ, що продовжується, поспішати з продажем цих станцій не варто, оскільки ці пристрої залишаються цінним ресурсом в умовах нестабільного електропостачання. Натомість можна розглянути можливість здачі їх в оренду, що допоможе компенсувати витрати. Також варто подумати про модернізацію системи, наприклад, додати сонячні панелі для підзарядки, що зробить вашу домашню електростанцію більш автономною.

Як дешево обігріти квартиру чи будинок

Першочергову увагу слід приділити утепленню. Ретельно утепліть вікна, двері та стіни, використовуючи теплоізоляційні матеріали та ущільнювачі.

Інфрачервоні обігрівачі можуть стати ефективним рішенням для точкового обігріву. Вони споживають менше енергії порівняно з конвекторами.

Встановлення тепловідбивних екранів за радіаторами підвищить ефективність обігріву, а розумні термостати допоможуть оптимізувати споживання енергії, підтримуючи комфортну температуру. Не забувайте про прості, але дієві засоби, такі як теплі килими та пледи, які допоможуть зберегти тепло та зменшити потребу в додатковому обігріві.

Для обігріву великого будинку в умовах енергокризи варто застосувати стратегію зонування, розділивши будинок на зони та обігріваючи лише ті, які активно використовуються. Розгляньте можливість встановлення альтернативних джерел тепла, таких як твердопаливний котел або пелетний обігрівач.

За наявності використовуйте масивні елементи інтер'єру, такі як каміни або печі, для накопичення та поступового віддавання тепла.

Крім того, до зими, коли світловий день буде коротким, варто створити запас свічок, сірників та ліхтарів, придбати портативні газові плитки для приготування їжі.

Запасіться термосами для зберігання гарячої води та їжі. Не забудьте про безпеку - за можливості встановіть автономні датчики диму та чадного газу, підготуйте аптечку першої допомоги та запас необхідних ліків. Важливо зберігати документи та цінності у водонепроникних контейнерах та регулярно заряджати повербанки і резервні акумулятори.

Психологічна підготовка також відіграє важливу роль. Створіть план дій на випадок тривалого відключення електроенергії та обговоріть його з усіма членами родини. Підтримуйте зв'язок з сусідами для взаємодопомоги.

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