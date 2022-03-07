Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій: способи зниження стресу

Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій: способи зниження стресу

У стресі є великий ризик "зірватись", намагайтесь уникати конфліктів і з розумінням ставтесь до всіх членів родини.

Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій.

Про це пише Unicef.

Намагайтесь залишатись якомога більш позитивними. Діти сприймають ситуацію через ваші реакції та поведінку.

Обіймайте своїх дітей, якщо вони цього хочуть, дозволяйте їм притискатись до вас.

Розкажіть про ваші плани та дії (наприклад, ми зараз маємо всі перейти у коридор, оскільки там саме безпечне місце в домі: немає вікон, меблів і ближче до виходу).

Співайте разом дитячі пісеньки, малюйте, грайтеся – все це дає дітям відчуття безпеки.

Приймайте те, що відчуває ваша дитина, які б емоції то не були. Поясніть дитини природу її емоцій (скажіть, що те, що вона відчуває – нормально, запевніть, що ви разом і підтримуєте дитину).

У взаємодії з підлітками зберігайте рівновагу між, з одного боку, ставленням до них, як до дорослих (казати правду, ділитись своїми думками і покладати на них відповідальність), і, іншого, наданням їм можливості звернутись до вас за допомогою та підтримкою.

У стресі є великий ризик "зірватись", намагайтесь уникати конфліктів і з розумінням ставтесь до всіх членів родини.

Також читайте Як батькам підтримати дитину в укритті: рекомендації щодо спілкування

Способи зниження стресу від доктора психологічних наук Куна Севенантса:

Дихальні вправи:

Запах квітів: запропонуйте дитині уявити собі, що вона нюхає квітку, глибоко видихає через ніс і видихає через рот.

Маленький зайчик: запропонуйте дитині уявити, що вона – маленький зайчик, який дихає так: три швидких вдихи через ніс і довгий видих через рот.

Вправи на позитивну уяву:

Постарайтесь разом уявити собі безпечне місце та опишіть, яке б воно було. Нехай ваша дитина розкаже, яким вона його уявляє, що і хто там є, як себе почуває в цьому місці, чим займається.

Нагадайте дитині про позитивний минулий досвід, родину та друзів. Обговоріть плани щодо майбутніх зустрічей з близькими людьми у безпечних умовах.

В міру можливостей:

Намагайтесь забезпечити задоволення основних потреб (їжа, вода, одяг та туалет).

Притримуйтеся, на скільки це можливо, звичного розпорядку дня. Щоденний розпорядок забезпечує стабільність та впевненість в тому, що хоч щось є постійним та контрольованим у такий непростий час.

Рекомендації по тілесній безпеці:

Покажіть дитині, як потрібно вкриватися, якщо поруч відбувається вибух: ляжте на живіт, закрийте вуха і злегка відкрийте рот.

Якщо бомбосховища немає, краще знаходитись біля сходів будівлі та триматися далі від вікон.

Нагадайте дитині, щоб вона не чіпала незнайомі предмети або залишки руїн після вибуху, щоб уникнути взаємодії з вибухівкою.

Потренуйтеся разом з дитиною: що робити, коли відбувається активне бомбардування? Що робити після? Як дістатися до бомбосховища чи обладнаного підвалу.