Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій: способи зниження стресу

У стресі є великий ризик "зірватись", намагайтесь уникати конфліктів і з розумінням ставтесь до всіх членів родини.
Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій.
Про це пише Unicef.
- Намагайтесь залишатись якомога більш позитивними. Діти сприймають ситуацію через ваші реакції та поведінку.
- Обіймайте своїх дітей, якщо вони цього хочуть, дозволяйте їм притискатись до вас.
- Розкажіть про ваші плани та дії (наприклад, ми зараз маємо всі перейти у коридор, оскільки там саме безпечне місце в домі: немає вікон, меблів і ближче до виходу).
- Співайте разом дитячі пісеньки, малюйте, грайтеся – все це дає дітям відчуття безпеки.
- Приймайте те, що відчуває ваша дитина, які б емоції то не були. Поясніть дитини природу її емоцій (скажіть, що те, що вона відчуває – нормально, запевніть, що ви разом і підтримуєте дитину).
- У взаємодії з підлітками зберігайте рівновагу між, з одного боку, ставленням до них, як до дорослих (казати правду, ділитись своїми думками і покладати на них відповідальність), і, іншого, наданням їм можливості звернутись до вас за допомогою та підтримкою.
- У стресі є великий ризик "зірватись", намагайтесь уникати конфліктів і з розумінням ставтесь до всіх членів родини.
Способи зниження стресу від доктора психологічних наук Куна Севенантса:
Дихальні вправи:
- Запах квітів: запропонуйте дитині уявити собі, що вона нюхає квітку, глибоко видихає через ніс і видихає через рот.
- Маленький зайчик: запропонуйте дитині уявити, що вона – маленький зайчик, який дихає так: три швидких вдихи через ніс і довгий видих через рот.
Вправи на позитивну уяву:
- Постарайтесь разом уявити собі безпечне місце та опишіть, яке б воно було. Нехай ваша дитина розкаже, яким вона його уявляє, що і хто там є, як себе почуває в цьому місці, чим займається.
- Нагадайте дитині про позитивний минулий досвід, родину та друзів. Обговоріть плани щодо майбутніх зустрічей з близькими людьми у безпечних умовах.
В міру можливостей:
- Намагайтесь забезпечити задоволення основних потреб (їжа, вода, одяг та туалет).
- Притримуйтеся, на скільки це можливо, звичного розпорядку дня. Щоденний розпорядок забезпечує стабільність та впевненість в тому, що хоч щось є постійним та контрольованим у такий непростий час.
Рекомендації по тілесній безпеці:
- Покажіть дитині, як потрібно вкриватися, якщо поруч відбувається вибух: ляжте на живіт, закрийте вуха і злегка відкрийте рот.
- Якщо бомбосховища немає, краще знаходитись біля сходів будівлі та триматися далі від вікон.
- Нагадайте дитині, щоб вона не чіпала незнайомі предмети або залишки руїн після вибуху, щоб уникнути взаємодії з вибухівкою.
- Потренуйтеся разом з дитиною: що робити, коли відбувається активне бомбардування? Що робити після? Як дістатися до бомбосховища чи обладнаного підвалу.
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