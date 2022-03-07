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Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій: способи зниження стресу

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Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій: способи зниження стресу

Pexels

У стресі є великий ризик "зірватись", намагайтесь уникати конфліктів і з розумінням ставтесь до всіх членів родини.

Як підтримати дитину, якщо ви опинились у зоні активних бойових дій.

Про це пише Unicef. 

  • Намагайтесь залишатись якомога більш позитивними. Діти сприймають ситуацію через ваші реакції та поведінку. 
  • Обіймайте своїх дітей, якщо вони цього хочуть, дозволяйте їм притискатись до вас.
  • Розкажіть про ваші плани та дії (наприклад, ми зараз маємо всі перейти у коридор, оскільки там саме безпечне місце в домі: немає вікон, меблів і ближче до виходу).
  • Співайте разом дитячі пісеньки, малюйте, грайтеся – все це дає дітям відчуття безпеки.
  • Приймайте те, що відчуває ваша дитина, які б емоції то не були. Поясніть дитини природу її емоцій (скажіть, що те, що вона відчуває – нормально, запевніть, що ви разом і підтримуєте дитину).  
  • У взаємодії з підлітками зберігайте рівновагу між, з одного боку, ставленням до них,  як до дорослих (казати правду, ділитись своїми думками і покладати на них відповідальність), і, іншого, наданням їм можливості звернутись до вас за допомогою та підтримкою.
  • У стресі є великий ризик "зірватись", намагайтесь уникати конфліктів і з розумінням ставтесь до всіх членів родини.

Способи зниження стресу від доктора психологічних наук Куна Севенантса:

Дихальні вправи:

  • Запах квітів: запропонуйте дитині уявити собі, що вона нюхає квітку, глибоко видихає через ніс і видихає через рот.
  • Маленький зайчик: запропонуйте дитині уявити, що вона – маленький зайчик, який дихає так: три швидких вдихи через ніс і довгий видих через рот.

Вправи на позитивну уяву:

  • Постарайтесь разом уявити собі безпечне місце та опишіть, яке б воно було. Нехай ваша дитина розкаже, яким вона його уявляє, що і хто там є, як себе почуває в цьому місці, чим займається.
  • Нагадайте дитині про позитивний минулий досвід, родину та друзів. Обговоріть плани щодо майбутніх зустрічей з близькими людьми у безпечних умовах. 

В міру можливостей:

  • Намагайтесь забезпечити задоволення основних потреб (їжа, вода, одяг та туалет).
  • Притримуйтеся, на скільки це можливо, звичного розпорядку дня. Щоденний розпорядок забезпечує стабільність та впевненість в тому, що хоч щось є постійним та контрольованим у такий непростий час.

Рекомендації по тілесній безпеці:

  • Покажіть дитині, як потрібно вкриватися, якщо поруч відбувається вибух: ляжте на живіт, закрийте вуха і злегка відкрийте рот.
  • Якщо бомбосховища немає, краще знаходитись біля сходів будівлі та триматися далі від вікон.
  • Нагадайте дитині, щоб вона не чіпала незнайомі предмети або залишки руїн  після вибуху, щоб уникнути взаємодії з вибухівкою.
  • Потренуйтеся разом з дитиною: що робити, коли відбувається активне бомбардування? Що робити після? Як дістатися до бомбосховища чи обладнаного підвалу. 

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