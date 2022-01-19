Як підтвердити навчання у виші для отримання страхового стажу?

В Україні роки навчання у період до 1 січня 2004 року зараховуються до страхового стажу, який потрібен для начислення пенсії. Але підтвердити освіту виходить не у всіх пенсіонерів. Що робити в такому випадку, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Як повідомляє “Пенсійний кур’єр” на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, в деяких дипломах, які були видані в 80-ті роки XX століття та раніше, не вистачає інформації про навчання на денній формі. Звичайно, можна звернутися у ВНЗ та отримати довідку про те, що людина навчалася на стаціонарі. Але сьогодні в Україні бувають ситуації, коли можливості отримати таку довідку немає. Йдеться, зокрема, про переселенців з окупованих територій. Що робити в такому випадку?

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Тут є два варіанта:

Якщо ВНЗ переєструвався на підконтрольній Україні території — звертаєтеся у позасудовому порядку в навчальний заклад і подаєте письмову заяву, щоб вам видали архівну довідку з усією інформацією про ваше навчання. Якщо ВНЗ не перемістили і він залишився на окупованій території — подаєте заяву до Міністерства освіти і науки України (за адресою: 01135, м. Київ, просп. Перемоги, 10 або на електронну пошту: ez@mon.gov.ua). До неї потрібно додати копію паспорта, копію диплома, копію свідоцтва про шлюб (якщо було змінено прізвище).

Як центральний орган виконавчої влади, відповідне міністерство визначає заклад, в якому навчався пенсіонер, та отримує відповідну довідку з архіву. Якщо необхідні дані не доступні, варто за місцем проживання подати заяву до суду, який встановить факт навчання людини на стаціонарі.