Як підтвердити робочий стаж, якщо трудова книжка залишилась в окупації – пояснення

У Мінреінтгерації розповіли, як внутрішнім переселенцям підтвердити робочий стаж за відсутності трудової книжки.

Підтвердити робочий стаж вимушено переміщеним особам, в яких трудова книжка залишилась в окупації можна онлайн.

Про це розповіли у Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема, в системі Пенсійного фонду України зберігаються дані та, починаючи від 2000 року, генерується електронна трудова книжка.

Відновити втрачену інформацію можна через портал електронних послуг Пенсійного фонду України.

Для цього потрібно:

Авторизуватися в обраному е-сервісі за допомогою електронного підпису або BankID.

Перейти до меню "Комунікації з ПФУ" й вибрати "Запит на отримання електронних документів".

З-поміж типів звернення обрати "Витяг з ЕТК", заповнити інші додаткові поля, підписати та направити звернення.

Ознайомитися з інформацією про періоди роботи та завантажити документ на свій пристрій можна буде вже за декілька хвилин у розділі "Мої звернення".

Нагадаємо, в Україні затвердили новий перелік громад для виплат допомоги внутрішньо переміщеним особам.

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