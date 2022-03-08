Як піклуватися про себе в складні часи: розв'язання власних проблем

Можливо, ви відчуваєте безпорадність, злість, занепокоєння чи сум, і це цілком нормальне явище.

Життя буває повне злетів і падінь. Ми всі стикаємось з проблемами різних масштабів, які нам потрібно подолати. Ось чому важливо навчитися їх вирішувати.

Про це пише UNICEF Україні.

Впорядкуйте думки

Можливо, ви відчуваєте безпорадність, злість, занепокоєння чи сум, і це цілком нормальне явище. Активне заспокоєння розуму, коли він переживає ці емоції, може бути дуже помічним. Можна покласти одну руку на груди, іншу – на лоба. Глибоко вдихніть і видихніть кілька разів. Зосередьтеся на диханні.

Якщо всі ці емоції і почуття не зникають, уявіть, що вони – це хмара, яка пропливає перед вами і з часом ховається за обрій. Відчуття спокою може допомогти вам ефективніше розв'язувати власні проблеми.

Не шукайте винних

Коли трапляється щось погане, перше, що ми можемо зробити, – зосередитись на провині. "Я все зіпсував. Вона змусила мене це зробити. Він перший почав. Я не можу. Ти ніколи мене не слухаєш. Вони мене не розуміють". Але зосередження уваги на провині не допоможе вам подолати проблему і змусить почуватися ще гірше. Натомість спробуйте зосередитись на тому, що ви можете контролювати, і дійте. Подумайте, що потрібно змінити, що ви можете зробити чи яка допомога вам потрібна. Ви набагато сильніші і стійкіші, ніж думаєте.

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Розберіться у проблемі

Запитання можуть допомогти вам краще зрозуміти проблему. Чому це мене турбує? Чому це сталося? Чому це важливо? На кого це впливає? Що, на вашу думку, може трапитися? Через що ви сумуєте?

Складіть список рішень і випробуйте їх на практиці

Подумайте про проблему, з якою ви стикнулись. Далі спробуйте придумати якнайбільше способів її вирішення, скористайтеся ручкою і папером, якщо письмовий виклад вам допомагає. Ідеї можуть бути абсолютно різними, від вигадливих до практичних. Тоді подумайте про позитивні і негативні наслідки кожного рішення і про те, які з них простіше випробувати. Виберіть найкраще. Подумайте, що пройшло добре, а що – ні. Іноді рішень потрібно кілька. Частина розв’язання проблеми – це навчитися адаптувати своє рішення та пробувати ще.

Зрозумійте, коли вам потрібна допомога

Якщо ви відчуваєте, що пригнічені та нікуди не рухаєтесь, знайте, що попросити про допомогу у друга чи фахівця – це прояв сили. Ознаки, що вам може знадобитися допомога:

Ви не можете спати вночі, або вам важко заснути.

Ви відчуваєте зниження рівня енергії та/або мотивації.

Ваші звички харчування змінилися: ви або втратили апетит, або не можете перестати їсти.

Ви постійно нервуєтесь, відчуваєте стрес, хвилювання.

Ви вживаєте наркотики або алкоголь для боротьби з таким станом.

Ви часто відчуваєте раптову паніку. Може виникати відчуття, що ви не можете дихати, що серце калатає. Скільки б ви не намагались заспокоїтись, ви не в змозі розслабитись.

Вам здається, що більше не варто жити, ви думаєте про те, щоб зробити собі боляче, чи хочете заснути й більше не прокинутись.

Ви стали жертвою насильства чи жорсткого поводження.

Якщо ви так почуваєтесь, важливо отримати додаткову підтримку від людей, які працюють у місцевих службах охорони здоров’я, соціальних чи громадських службах, навіть якщо про це важко говорити.

Якщо ви не хочете ділитися тим, що відчуваєте, або що переживаєте, це нормально – допоки людина, з якою ви говорите, знає, що ви намагаєтесь отримати підтримку, і допомагає вам у цьому. Це може означати, що ви потроху починаєте ділитися інформацією, і цього достатньо, щоб зрозуміти, що вам потрібно.

Надзвичайно важливо знайти підтримку, щоб захиститися, якщо ви думаєте, що життя того не варте, або якщо вам фізично нашкодили.

Якщо вам потрібно із кимось поговорити, а поруч нікого немає - зверніться на гарячі лінії психологічної підтримки.

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