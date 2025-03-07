Як платити менше за мобільний зв’язок: три вигідні пропозиції від lifecell

Інфляція та зростання цін спонукають усіх шукати можливості заощаджувати. Ми дослідили, як це можна робити на прикладі послуг зв’язку. Тримайте 3 реальні лайфхаки як зекономити, а подекуди – й отримати більше послуг від lifecell за цілком прийнятні кошти.

1. Оплата послуг наперед

Після оновлення тарифної лінійки lifecell запустив для нового тарифу «Максі» послугу “Тарифна пiдписка”. В чому її суть?

Якщо оплатити 6 або 12 пакетів послуг наперед, то можна отримати суттєву загальну економію в перерахунку на одну абонплату:

10% – при замовленні та оплаті 6 пакетів послуг;

– при замовленні та оплаті 6 пакетів послуг; 15% – при замовленні 12 пакетів послуг.

Простий розрахунок показує, що якщо наперед оплатити відразу 12 пакетів тарифу «Максі», то на цьому можна загалом заощадити до 540 грн.

Така опція доступна як наявним користувачам, так і абонентам, які підключають цей тариф при перенесенні номера до lifecell. Але про це далі.

2. Перенесення номеру до lifecell з вигодою та економією на оплаті тарифу

Зараз популярним вибором абонентів, які вирішили перенести номери до lifecell від інших операторів, є той самий новий тариф «Максі».

Він є доволі вигідною пропозицією на ринку з огляду на вартість та наповнення – лише за 190 грн/4 тижні можна отримати безлім на мобільний інтернет* та купу популярних застосунків – YouTube, Instagram, TikTok, Facebook та ін, а також безлім на дзвінки в мережі lifecell та 1500 хвилин на дзвінки на всі номери по Україні (окрім lifecell)*.

Всі умови шукайте за цим посиланням.

Утім, варто нагадати, що тут можна скористатись ще тарифною підпискою. А значить якщо оплатити послуги наперед, то ціна тарифу буде ще меншою.

Тобто при оплаті 12 пакетів послуг одразу фактична вартість буде вже не 190 грн/4 тижні, а лише 161,5 грн/4 тижні (в перерахунку на один пакет послуг).

Чому варто звернути увагу на варіант з перенесенням номеру?

По-перше, на цьому можна заощадити. По-друге, завдяки цій послузі можна змінити мобільного оператора, повністю зберігши свій номер, включно з кодом. При цьому усі сервіси, прив’язані до номера, наприклад, банківські картки чи соцмережі, залишаться активними і можна не переживати через можливі незручності.

Та й саме перенесення номеру до lifecell відбувається за доволі простою процедурою. Аби скористатись послугою потрібно лише заповнити онлайн-заявку на офіційному сайті оператора або звернутись до одного з його магазинів.

3. 3в1 лише за 175 грн

Нещодавно lifecell запустив вигідну комплексну пропозицію – інтернет для дому, мобільний зв’язок та TV разом в одному тарифі «Лайфсет».

Це новий для компанії підхід, який дозволяє абонентам заощаджувати та отримувати всі сервіси одразу з одних рук, сплачуючи за них одним чеком. Відповідно, всього за 175 грн на 4 тижні можна мати:

швидкісний безлімітний домашній інтернет на швидкості до 1 Гбіт/с (за наявності відповідної технології за адресою підключення);

25 ГБ мобільного інтернету в Україні і 1300 хв на всі номери по Україні (міські, мобільні, lifecell), а також безлімітні дзвінки в мережі lifecell по закінченню цього обсягу;

інтерактивне телебачення lifecell TV: 120+ найпопулярніших національних та світових телеканалів для всієї родини із переглядом на різних пристроях (до 5 пристроїв одночасно).

Тож з огляду на такі пропозиції від lifecell навіть у складні часи кожен може обрати для себе саме той заощадливий варіант для оплати послуг зв’язку, який найбільше підходитиме під його потреби та можливості.

* Повний обсяг послуг надається за умови своєчасної оплати. Своєчасною оплатою вважається оплата пакета послуг на 4 тижні не пізніше 1 дня з дати завершення періоду дії попереднього пакета послуг на 4 тижні. Будь-яка інша оплата є несвоєчасною.