Як почистити білі кросівки в домашніх умовах: найкращі поради

Білі кросівки - це не лише гарно, але й не дуже практично. Часом за ними складно доглядати. Як відчистити білі кросівки в домашніх умовах від жовтизни, як почистити шкіряні кросівки, із замші, текстилю - в матеріалі ТСН.ua

Щоб білі кросівки радували своєю білосніжністю, потрібно дотримуватись певних правил догляду та чистки які залежать від матеріалу кросівок. Різні матеріали вимагають різних способів та засобів чистки. Інакше можна якщо не зіпсувати взуття, то залишити його з брудними розводами. Перед тим як мити чи прати кросівки, їх потрібно насамперед почистити від бруду та пилу сухою щіткою, витягнути з них устілки.

Як почистити білі шкіряні кросівки домашніми засобами

Сумішшю яйця з молоком протерти шкіру кросівок, потім змити водою.

Розчин з господарського і дігтярного мила нанести на взуття, на 20 хвилин, потім змити водою.

Нанести на шкіряне взуття вазелін, через 20 хвилин витерти його насухо.

Нашатирний спирт змішаний з пральним порошком нанести на кросівки вологою губкою, після чого змити водою.

Для професійного догляду за шкіряними кросівками, так само як за іншим взуттям варто придбати відповідну косметику для взуття. Це спреї, що очищують, засоби для виведення плям, спеціальні серветки тощо.

Як почистити білі кросівки

Як почистити білі кросівки з замші

Насамперед почистити кросівки сухою щіткою для замші - щоб підняти ворс, зчистити бруд.

Почистити плями на замші канцелярським ластиком.

Скористатися очищувальною піною, нанести та потримати її на замші, після чого зняти сухою серветкою.

Обробіть мильним розчином без хлору з невеликою кількістю нашатирного спирту.

Як почистити білі кросівки

Як випрати білі кросівки з текстилю

При використанні пральної машинки потрібно звернути увагу на температуру прання. Від занадто гарячої води текстильні кросівки можуть усістися та втратити свою форму, а холодна вода може не справитись з плямами. Автоматична сушка може кардинально змінити форму кросівок. Тому при пранні білих кросівок в пральній машинці потрібно слідкувати за температурою прання, вибирати делікатний режим прання, не використовувати хлоровані відбілювачі, відключити режим віджиму і сушити природним способом.

Ручним способом можна почистити білі кросівки з текстилю наступним чином:

Змішати оцет з харчовою содою, нанеси пінисту масу на взуття, а потім змити теплою водою.

Змішати пральний порошок, перекис водню й оцет у рівних частках і нанесеним на щітку розчином почистити білі кросівки.

Обробити кросівки мильним розчином з невеликою кількістю нашатирного спирту.

Білу підошву почистити зубною пастою.

Як почистити плями на білих кросівках в домашніх умовах

Щіткою з нанесеним господарським милом пройдися по забрудненнях на кросівках, після чого ретельно змити мильний розчин.

Для текстильних кросівок можна використовувати відбілюючі засоби на кисневій основі. Таким чином нанести відбілювач на потрібні місця, почекати, а потім ретельно прополоскати.

Можна використати рідину для зняття макіяжу, досить пройтися змоченим ватним диском по брудній плямі.

Для шкіряних моделей відтерти плями можна кашкою з картопляного крохмалю та молока у рівних обсягах.

Як відчистити білі кросівки від жовтизни

Потрібно пройтися жовтими плямами старою зубною щіткою з зубною пастою. Після чого змити або витерти її.

Нанести на кросівки розбавлений водою лимонний сік, залишили на деякий час, а потім змити.

Жовті плями на кросівках із текстилю вивести відбілювачем на кисневій основі.

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