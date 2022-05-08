Як почистити гуму ущільнювача пральної машинки від цвілі: бюджетні варіанти

Цвіль – це грибок, який з'являється на сирих предметах має властивість поширюватись по будь-якій поверхні. Цвіль, бруд, неприємний запах який її супроводжує небезпечні для здоров'я людини, для речей які перемо, для самої пральної техніки. Найчастіше цвіль збирається під манжетою люка, на гумі ущільнювачі пральної машинки. Щоб відмити машину, не обов'язково використовувати дорогу хімію можна обійтися домашніми засобами. Як почистити гуму пральної машинки від цвілі - у матеріалі ТСН.ua

Бюджетні засоби для чищення гумки від цвілі

Перекис водню

Щоб позбавитись цвілі на гумі ущільнювача пральної машинки потрібно приготувати розчин з однієї частини перекису водню 6% і однієї частини води. Якщо перекис водню 3%, розбавляти його водою не потрібно. А якщо випадок запущений, до водню додати оцет.

Обробити гуму приготовленим розчином чи просто 3% перекисом водню, зачекати 10-15 хвилин, після чого відтерти залишки цвілі жорсткою щіткою. Промийте гумку і витріть насухо. Щоб закріпити результат, гуму можна протерти ефірною олією.

Лимонна кислота

Для чищення пральної машини від цвілі крім лимонної кислоти потрібний буде Доместос або інший засіб для чищення.

Для початку необхідно підготувати робочу поверхню, протерти гумку вологою серветкою або губкою змоченою у слабкому мильному розчині. Далі гумкою вже змоченою у Доместосі або в іншому засобі добре пройтися по ущільнювачу. Потрібно протерти всі важкодоступні місця, інакше цвіль повернеться знову.

Після цього закрити дверцята пральної машини та залишити її в такому положенні мінімум на 2 години. Після закінчення цього часу засипте у машинку лимонну кислоту (половину склянки) поставте максимальну температуру та увімкніть режим "Полоскання". Для кращого ефекту таку маніпуляцію можна зробити двічі.

Харчова сода

Щоб почистити цвіль одну чайну ложку інгредієнта розвести в одній склянці води кімнатної температури та цим розчином відмити цвіль на гумці пральної машинки. Залишити машинку на півгодини, після цього запустити "пусте" прання на півгодини. Для посилення ефекту перед запуском можна додати столову ложку прального порошку.

Декілька порад, щоб цвіль не з'являлася знову

Кожного разу після прання протирайте барабан, ущільнювач, всі гумові деталі.

Дверцята машинки після прання потримайте відкритими, щоб барабан провітрювався.

Не залишайте вологу білизну в машинці, зразу виймайте її.

Не зловживайте кондиціонером. Включайте режим додаткового ополіскування, коли використовуєте кондиціонер.

Щомісяця запускайте «порожнє» прання в режимі кип’ятіння. Раз у півроку чистить машинку лимонною кислотою або оцтовим розчином.

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