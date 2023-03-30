Як почистити килим вдома на підлозі: ефективні засоби

Розповідаємо як зробити килим чистим вдома, не знімаючи з підлоги, в матеріалі ТСН.ua

З часом зовнішній вигляд килима міняється через те, що він забруднюється — він темніє, на килимі осідає пил, не кажучи вже про різноманітні плями Розповідаємо як вдома, без хімчистки можна привести килим до ладу, ефективно почистити покриття народними засобами. І головне, не потрібно буде знімати килим з підлоги, що значно полегшить працю для будь-якої господині.

Перед тим, як чистити килим, зверніть увагу на матеріал покриття

Щоб не пошкодити покриття перед нанесенням будь-яких засобів майте на увазі з чого він зроблений. Відповідно підбирайте засоби.

Якщо покриття з шовку, віскози, вовни ручної роботи, краще не ризикувати та віддати такий килим до хімчистки.

Якщо килим шерстяний, його можна чистити милом чи мильними розчинами, шампунем, содою. З обережністю потрібно використовувати, засіб для миття посуду, лимонний сік, оцет.

Для синтетичного покриття підійдуть будь-які засоби.

Після будь-якого прибирання обов'язково потрібно ретельно просушувати килим.

Як почистити килим, не знімаючи з підлоги

Коли потрібно освіжити килим, не знімаючи килим з підлоги, допоможе господарське мило.

Для цього кусок господарського мила натерти на тертці, додати літр теплої води, перемішати до повного розчинення.

Отриману суміш налийте в пульверизатор і нанесіть на покриття, особливо на плями.

Коли рідина висохне, почистьте килим за допомогою порохотягу.

Господарське мило добре спрацює для усунення свіжих плям

Почистити килим можна шампунем, рідким милом або засобом для миття посуду

Розчиніть будь-який із названих засобів у воді до густої піни

Нанесіть губкою на килим, залиште на кілька хвилин. Потім ретельно потріть і вимийте з водою.

Після цього обов'язково висушіть покриття феном.

Як почистити килим содою з оцтом та порошком

Засіб на основі соди, оцту та порошку справиться будь-якими забрудненнями.

Розчиніть одну столову ложку соди, порошку у пів склянки теплої води, додайте 50 мл оцту.

Налийте цю суміш у пульверизатор та розпотрошіть суміш на килимі. Ганчіркою потріть килим.

Вологою губкою приберіть залишки засобу.

Замість порошку можна використовувати засіб для миття посуду.

Відомий засіб для виведення плям — лимонний сік

Свіжий сік з лимона потрібно нанести на пляму.

Зачекати кілька годин, на місце нанесення додати води.

Дочекатись повного висихання та пропилотяжите килим.

Суха чистка килима в домашніх умовах

Суха чистка найкраще підходить для килимів натурального походження, тому що вони після необережного чищення можуть і деформуватися.

Чищення килима содою

Сода безпечна для людини, не викликає алергії та інших неприємних наслідків. Содою можна використовувати як для сухого, так і для вологого чищення. Сухий спосіб освіжить виріб, він швидший, але не підходить для видалення старих плям.

Як почистити за допомогою соди

Попередньо потрібно пропилососити та почистити покриття

Рівномірно розподілити соду на килимі, залишити на пів години.

Пропилососьте килим декілька разів.

Коли на килимі залишається пляма після нанесення соди, потрібно потерти це місце щіткою.

Чищення килима сіллю

Подібним чином можна почистити килим харчовою сіллю.

Перед початком покриття очистити за допомогою пилотягу.

Потім насипати на килимове покриття кухонну сіль.

Беремо щітку та починаємо акуратно втирати сіль у ворс. Залишаємо на пів години.

За допомогою порохотягу прибираємо частинки солі.

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