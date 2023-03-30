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Як почистити килим вдома на підлозі: ефективні засоби

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
962
Час на прочитання
3 хв
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Як почистити килим вдома на підлозі: ефективні засоби

Як почистити килим не знімаючи з підлоги

Розповідаємо як зробити килим чистим вдома, не знімаючи з підлоги, в матеріалі ТСН.ua

З часом зовнішній вигляд килима міняється через те, що він забруднюється — він темніє, на килимі осідає пил, не кажучи вже про різноманітні плями  Розповідаємо як вдома, без хімчистки можна привести килим до ладу, ефективно почистити покриття народними засобами. І головне, не потрібно буде знімати килим з підлоги, що значно полегшить працю для будь-якої господині.

Перед тим, як чистити килим, зверніть увагу на матеріал покриття

  • Щоб не пошкодити покриття перед нанесенням будь-яких засобів майте на увазі з чого він зроблений. Відповідно підбирайте засоби.
  • Якщо покриття з шовку, віскози, вовни ручної роботи, краще не ризикувати та віддати такий килим до хімчистки.
  • Якщо килим шерстяний, його можна чистити милом чи мильними розчинами, шампунем, содою. З обережністю потрібно використовувати, засіб для миття посуду, лимонний сік, оцет.
  • Для синтетичного покриття підійдуть будь-які засоби.

Після будь-якого прибирання обов'язково потрібно ретельно просушувати килим.

Як почистити килим, не знімаючи з підлоги

Коли потрібно освіжити килим, не знімаючи килим з підлоги, допоможе господарське мило. 

  • Для цього  кусок господарського мила натерти на тертці, додати літр теплої води, перемішати до повного розчинення.
  • Отриману суміш налийте в пульверизатор і нанесіть на покриття, особливо на плями.
  • Коли рідина висохне, почистьте килим за допомогою порохотягу.

Господарське мило добре спрацює для усунення свіжих плям

Почистити килим можна шампунем, рідким милом або засобом для миття посуду

  • Розчиніть будь-який із названих засобів у воді до густої піни
  • Нанесіть губкою на килим, залиште на кілька хвилин. Потім ретельно потріть і вимийте з водою.
  • Після цього обов'язково висушіть покриття феном.

Як почистити килим содою з оцтом та порошком

Засіб на основі  соди, оцту та порошку справиться  будь-якими забрудненнями.

  • Розчиніть одну столову ложку соди, порошку у пів склянки теплої води, додайте 50 мл оцту.
  • Налийте цю суміш у пульверизатор та розпотрошіть суміш на килимі. Ганчіркою потріть килим.
  • Вологою губкою приберіть залишки засобу.

Замість порошку можна використовувати засіб для миття посуду.

Відомий засіб для виведення плям — лимонний сік

  • Свіжий сік  з лимона потрібно нанести на пляму.
  • Зачекати кілька годин, на місце нанесення додати води. 
  • Дочекатись повного висихання та пропилотяжите  килим. 

Суха чистка килима в домашніх умовах

Суха чистка  найкраще підходить для килимів натурального походження, тому що вони після необережного чищення можуть і деформуватися.

Чищення килима содою

Сода  безпечна для людини, не викликає алергії та інших неприємних наслідків. Содою можна використовувати як для сухого, так і для вологого чищення.  Сухий спосіб освіжить виріб, він швидший, але не підходить для видалення старих плям.
Як почистити за допомогою соди

  • Попередньо потрібно пропилососити та почистити покриття
  • Рівномірно розподілити соду на килимі, залишити на пів години.
  • Пропилососьте килим декілька разів.

Коли на килимі залишається  пляма після нанесення соди, потрібно потерти це місце щіткою.

Чищення килима сіллю

Подібним чином можна почистити килим харчовою сіллю.

  • Перед початком покриття  очистити за допомогою пилотягу. 
  • Потім насипати на килимове покриття кухонну сіль.
  • Беремо щітку та починаємо акуратно втирати сіль у ворс. Залишаємо на пів години.
  • За допомогою порохотягу прибираємо частинки солі. 

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Дата публікації
Перегляди
962
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