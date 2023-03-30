Як почистити килим вдома на підлозі: ефективні засоби

Розповідаємо як зробити килим чистим вдома, не знімаючи з підлоги, в матеріалі ТСН.ua
З часом зовнішній вигляд килима міняється через те, що він забруднюється — він темніє, на килимі осідає пил, не кажучи вже про різноманітні плями Розповідаємо як вдома, без хімчистки можна привести килим до ладу, ефективно почистити покриття народними засобами. І головне, не потрібно буде знімати килим з підлоги, що значно полегшить працю для будь-якої господині.
Перед тим, як чистити килим, зверніть увагу на матеріал покриття
- Щоб не пошкодити покриття перед нанесенням будь-яких засобів майте на увазі з чого він зроблений. Відповідно підбирайте засоби.
- Якщо покриття з шовку, віскози, вовни ручної роботи, краще не ризикувати та віддати такий килим до хімчистки.
- Якщо килим шерстяний, його можна чистити милом чи мильними розчинами, шампунем, содою. З обережністю потрібно використовувати, засіб для миття посуду, лимонний сік, оцет.
- Для синтетичного покриття підійдуть будь-які засоби.
Після будь-якого прибирання обов'язково потрібно ретельно просушувати килим.
Як почистити килим, не знімаючи з підлоги
Коли потрібно освіжити килим, не знімаючи килим з підлоги, допоможе господарське мило.
- Для цього кусок господарського мила натерти на тертці, додати літр теплої води, перемішати до повного розчинення.
- Отриману суміш налийте в пульверизатор і нанесіть на покриття, особливо на плями.
- Коли рідина висохне, почистьте килим за допомогою порохотягу.
Господарське мило добре спрацює для усунення свіжих плям
Почистити килим можна шампунем, рідким милом або засобом для миття посуду
- Розчиніть будь-який із названих засобів у воді до густої піни
- Нанесіть губкою на килим, залиште на кілька хвилин. Потім ретельно потріть і вимийте з водою.
- Після цього обов'язково висушіть покриття феном.
Як почистити килим содою з оцтом та порошком
Засіб на основі соди, оцту та порошку справиться будь-якими забрудненнями.
- Розчиніть одну столову ложку соди, порошку у пів склянки теплої води, додайте 50 мл оцту.
- Налийте цю суміш у пульверизатор та розпотрошіть суміш на килимі. Ганчіркою потріть килим.
- Вологою губкою приберіть залишки засобу.
Замість порошку можна використовувати засіб для миття посуду.
Відомий засіб для виведення плям — лимонний сік
- Свіжий сік з лимона потрібно нанести на пляму.
- Зачекати кілька годин, на місце нанесення додати води.
- Дочекатись повного висихання та пропилотяжите килим.
Суха чистка килима в домашніх умовах
Суха чистка найкраще підходить для килимів натурального походження, тому що вони після необережного чищення можуть і деформуватися.
Чищення килима содою
Сода безпечна для людини, не викликає алергії та інших неприємних наслідків. Содою можна використовувати як для сухого, так і для вологого чищення. Сухий спосіб освіжить виріб, він швидший, але не підходить для видалення старих плям.
Як почистити за допомогою соди
- Попередньо потрібно пропилососити та почистити покриття
- Рівномірно розподілити соду на килимі, залишити на пів години.
- Пропилососьте килим декілька разів.
Коли на килимі залишається пляма після нанесення соди, потрібно потерти це місце щіткою.
Чищення килима сіллю
Подібним чином можна почистити килим харчовою сіллю.
- Перед початком покриття очистити за допомогою пилотягу.
- Потім насипати на килимове покриття кухонну сіль.
- Беремо щітку та починаємо акуратно втирати сіль у ворс. Залишаємо на пів години.
- За допомогою порохотягу прибираємо частинки солі.
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