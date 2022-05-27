Як почистити пральну машину від цвілі: найпростіший спосіб

Пральні машини, особливо моделі з фронтальним навантаженням, часто стають прекрасним середовищем для розмноженя плісняви, особливо на гумовій прокладці. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як почистити гуму в правльній машині від цвілі за допомогою простого способу.
Для того, щоб відмити гуму у пральній машині від цвілі, вам знадобиться лише один засіб, який є в кожному домі. І це - хлорний відбілювач.
Також для самої процедури потрібні:
- пластикове відро;
- тканина з мікрофібри;
- захисні рукавички;
- маленька щітка з м'якою щетиною.
Як почистити пральну машину від цвілі: інструкція
- Спочатку потрібно встановити звичайний режим прання під час великого навантаження машини. Потрібно, щоб всередині було багато води. Температура повинна бути теплою, а краще - гарячою.
- Одну або кілька чашок хлорного відбілювача (в залежності від кількості цвілі) додайте всередину барабана, а потім запустіть прання. У відділенні для миючих засобів можна додатково залишити 1/2 склянки відбілювача (дозатор повинен бути заповнений до максимального рівня).
- По завершенню цикла прання, обов'язково протріть дверцята машинки тканиною з мікрофібри, яка добре вбирає вологу. Обережно відігніть гумову прокладку та очистіть її з внутрішньої сторони. Саме тут зазвичай накопичується найбільше бруду та залишки миючих засобів, а через вологу з часом з'являється пліснява.
- Щоб внутрішню сторону гумової прокладки промити максимально ефективно, надягніть захисні рукавички, візьміть щітку з м'якою щетиною та намочіть її у спеціальному розчині (на склянку води 1/4 склянки хлорного відбілювача). Обережно очистіть гумку, а потім протріть насухо.
Не забувайте регулярно чистити пральну машину, щоб продовжити термін її слугування.