Як почистити пральну машину від цвілі: найпростіший спосіб

Як вивести плісняву з гумової прокладки у пральній машині / Фото: pixabay.com

Пральні машини, особливо моделі з фронтальним навантаженням, часто стають прекрасним середовищем для розмноженя плісняви, особливо на гумовій прокладці. Читайте в матеріалі ТСН.ua, як почистити гуму в правльній машині від цвілі за допомогою простого способу.

Для того, щоб відмити гуму у пральній машині від цвілі, вам знадобиться лише один засіб, який є в кожному домі. І це - хлорний відбілювач.

Також для самої процедури потрібні:

пластикове відро;

тканина з мікрофібри;

захисні рукавички;

маленька щітка з м'якою щетиною.

Як почистити пральну машину від цвілі: інструкція

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Спочатку потрібно встановити звичайний режим прання під час великого навантаження машини. Потрібно, щоб всередині було багато води. Температура повинна бути теплою, а краще - гарячою. Одну або кілька чашок хлорного відбілювача (в залежності від кількості цвілі) додайте всередину барабана, а потім запустіть прання. У відділенні для миючих засобів можна додатково залишити 1/2 склянки відбілювача (дозатор повинен бути заповнений до максимального рівня). По завершенню цикла прання, обов'язково протріть дверцята машинки тканиною з мікрофібри, яка добре вбирає вологу. Обережно відігніть гумову прокладку та очистіть її з внутрішньої сторони. Саме тут зазвичай накопичується найбільше бруду та залишки миючих засобів, а через вологу з часом з'являється пліснява. Щоб внутрішню сторону гумової прокладки промити максимально ефективно, надягніть захисні рукавички, візьміть щітку з м'якою щетиною та намочіть її у спеціальному розчині (на склянку води 1/4 склянки хлорного відбілювача). Обережно очистіть гумку, а потім протріть насухо.

Не забувайте регулярно чистити пральну машину, щоб продовжити термін її слугування.