Як почистити решітку газової плити: універсальні засоби, які дійсно працюють

Дуже важливо, щоб газова плита завдли залишалася чистою. Адже це місце, де готується їжа для всієї родини. Але доглядати за ґратами, на які постійно потрапляє жир та залишки їжі, досить складно. Читайте в матеріалі ТСН.ua - як відчистити решітку на газовій плиті.

Щоб відчистити застарілий бруд та масні плями, доводиться витрачати дуже багато часу і сил. При цьому використовуються різноманітні щітки, ганчірки, скребки, мочалки. Однак, як виявилося, доглядати за ґратами можна значно простіше. Якщо вас цікавить запитання, як відмити решітку на газовій плиті швидко і без хімії, тоді ця інформація вам знадобиться.

Як почистити решітку газової плити: поради та популярні методи

Обравши будь-який метод, дуже важливо пам'ятати про техніку безпеки та обережність. Варто зазначити, що ґрати безпосередньо контактують з вогнем, тому на них не повинно залишатися часточок мочалок чи інших легкозаймистих речей. Насамперед, вони можуть неприємно пахнути під час згорання. Також часточки можуть вступати в хімічну реакцію.

Не варто забувати і про шкіру рук. Якщо ви використовуєте хімічні засоби або такі речовини, які можуть нашкодити епідермісу, обов'язково надягайте захисні рукавички.

Способи очищення решітки газової плити

Щоб заощадити час, рекомендовано наводити чистоту на кухні відразу після використання газової плити. Якщо ви відчистите за допомогою звичайної серветки плями бруду та жиру, у вас не буде виникати запитань, як відмити решітку газової плити. Пам'ятайте, що свіжий бруд завжди легше прибрати, аніж той, що в'ївся у поверхню ґрат.

Що робити, якщо плями вже присохли? Як відчистити решітку на газовій плиті в цьому випадку? Вам на допомогу прийдуть кілька універсальних способів: