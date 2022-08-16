Як почистити решітку газової плити: універсальні засоби, які дійсно працюють

Дуже важливо, щоб газова плита завдли залишалася чистою. Адже це місце, де готується їжа для всієї родини. Але доглядати за ґратами, на які постійно потрапляє жир та залишки їжі, досить складно. Читайте в матеріалі ТСН.ua - як відчистити решітку на газовій плиті.
Щоб відчистити застарілий бруд та масні плями, доводиться витрачати дуже багато часу і сил. При цьому використовуються різноманітні щітки, ганчірки, скребки, мочалки. Однак, як виявилося, доглядати за ґратами можна значно простіше. Якщо вас цікавить запитання, як відмити решітку на газовій плиті швидко і без хімії, тоді ця інформація вам знадобиться.
Як почистити решітку газової плити: поради та популярні методи
Обравши будь-який метод, дуже важливо пам'ятати про техніку безпеки та обережність. Варто зазначити, що ґрати безпосередньо контактують з вогнем, тому на них не повинно залишатися часточок мочалок чи інших легкозаймистих речей. Насамперед, вони можуть неприємно пахнути під час згорання. Також часточки можуть вступати в хімічну реакцію.
Не варто забувати і про шкіру рук. Якщо ви використовуєте хімічні засоби або такі речовини, які можуть нашкодити епідермісу, обов'язково надягайте захисні рукавички.
Способи очищення решітки газової плити
Щоб заощадити час, рекомендовано наводити чистоту на кухні відразу після використання газової плити. Якщо ви відчистите за допомогою звичайної серветки плями бруду та жиру, у вас не буде виникати запитань, як відмити решітку газової плити. Пам'ятайте, що свіжий бруд завжди легше прибрати, аніж той, що в'ївся у поверхню ґрат.
Що робити, якщо плями вже присохли? Як відчистити решітку на газовій плиті в цьому випадку? Вам на допомогу прийдуть кілька універсальних способів:
- Гаряча вода - часто не потрібно мити ґрати хімічними засобами або іншими речовинами. З більшістю забруднень зможе впоратися звичайна гаряча вода. Як відмити решітку на газовій плиті? Просто занурте її у гарячу воду або полийте окропом (конструкція повинна повністю покритися рідиною). Залишіть на 20-30 хвилин, а потім протріть бруд та жир серветкою.
- Харчова сода - як почистити решітку газової плити, якщо вона дуже забруднилася? Вам допоможе харчова сода. Потрібно змочити губку у воді, потім висипати невелику кількість соди та протерти решітки. Використовуйте соду лише для очищення чавунних ґрат. За необхідності можна приготувати суміш з соди та води і залишити на всіх плямах на 10-20 хвилин. Потім протріть мочалкою.
- Оцет - він допоможе посилити дію харчової соди. Завдяки хімічній реакції бруд та масні плями видаляються набагато швидше. Як почистити решітку на газовій плиті, якщо забруднення вже засохли? Візьміть соду та змішайте з невеликою кількістю оцту. Обробіть сумішшю решітки, а потім протріть їх губкою.
- Господарське мило - щоб цей метод запрацював, господарське мило потрібно натерти на дрібній тертушці. Потім розвести його гарячою водою та замочити у розчині брудні ґрати. Залишіть на 1-2 години. Потім промийте звичайною водою.
- Лимонна кислота - як відмити решітку газової плити від засохлого бруду? Вам допоможе лимонна кислота. Для цього потрібно у широку ємність налити 2 л гарячої води, додати 6-7 столових ложок лимонної кислоти та розмішати. Потім помістити решітку у розчині на 1 годину. Після цього не забудьте протерти ганчіркою.
- Нашатирний спирт - щоб використати цей цікавий метод очищення, вам знадобиться великий пакет для сміття без дірочок. Працювати з нашатирним спиртом потрібно на вулиці або в приміщенні, яке добре провітрюється. Не забудьте про гумові рукавички. Решітки потрібно зняти і помістити у пакет. Влити всередину пляшечку нашатирного спирту і щільно зав'язати. Залишити на 6-7 годин або на ніч. Відкрити пакет, дістати ґрати та сполоснути їх. Весь бруд легко очиститься сухою ганчіркою.
- Перекис водню - як відчистити решітку на газовій плиті? Підійде перекис водню та сода. Потрібно взяти 2 столові ложки соди та перекис водню, розмішати до консистенції густої сметани. Нанести на ґрати і залишити на півгодини. Потім промити під водою.
- Гірчиця - це безпечний екологічний засіб, який швидко впорається навіть з застарілим брудом. Потрібно змішати суху гірчицю з водою, щоб вийшла густа каша. Нанести суміш на плями та залишити на 1-2 години. Змити вологою губкою.
- Меланінова губка - її виготовляють зі спресованих кристалів, які отримують в результаті сполучення аміаку та ціанурхлориду. Тому користуватися нею потрібно в гумових рукавичках. Губку потрібно злегка змочити у воді та протерти ґрати. Після закінчення роботи обов'язково змийте залишки бруду та губки.