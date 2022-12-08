Як почистити рибу від луски: перевірені лайфгаки

Розповідаємо, як почистити рибу швидко, щоб не розліталася луска.

Як почистити рибу окропом

Напевно, найпростіший спосіб, про який не всі знають.

Рибу потрібно ошпарити окропом так, щоб разом із лускою не злізла шкіра. Покладіть рибу на застелений стіл. Проведіть ножем чи рибочисткою по тушці риби від хвоста до голови, проти зростання луски. Луска зніметься, не розлітаючись по всій кухні.

Як почистити рибу у воді

Рибу замочити в холодній воді на 15 хвилин, що дозволить розм'якшити луску. А щоб луска не розліталася по всій кухні, чистіть її ножем, не виймаючи з води, просуваючись від хвоста до голови. В цьому разі луска залишається у воді.

Як почистити рибу терткою

За допомогою терки можна очистити від луски будь-яку рибу. Зручно для цього користуватися теркою великого розміру. Велика луска очищається саме теркою, а дрібна традиційно за допомогою ножа.

Як почистити рибу залізною губкою для посуду

Дуже просто. Залізна губка для чищення посуду — хороший варіант для чищення риби від луски. Губка з легкістю впорається як із великою, та і з дрібною лускою щуки, окуня, судака.

Чищення річкової риби від луски ложкою або вилкою

Риба обробляється швидко, а кухня залишається чистою. Як почистити — до миски кладемо рибу, наливаємо води, щоб тільки покривала рибу, беремо чайну ложку і починаємо згрібати луску від хвоста до голови. Луска залишається на ложці або у воді.

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