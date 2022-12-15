Як почистити штучну ялинку перед її встановленням

Штучну ялинку перед тим як прикрашати, потрібно почистити від пилюки та бруду. Найкращі способи, як це зробити, та як краще зберігати ялинку, читайте в матеріалі ТСН.ua

Багато людей для новорічних свят обирають саме штучні ялинки. По-перше, це екологічно, по-друге, допоможе уникнути сміття та алергенів від живої ялинки.

Але штучні ялинки збирають багато пилу та сміття як під час новорічних свят, так і в період зберігання.

Тому перед тим, як ялинку прикрашати, потрібно її почистити, щоб вона була гарною та не шкодила здоров'ю.

Як почистити ялинку перед новорічними святами

Почистити ялинку можна за допомогою порохотяга. Для чищення найкраще скористатися насадкою-щіткою для меблевої оббивки, щоб безпечно збирати пил із гілок, не пошкоджуючи їх. Якщо є невеликий портативний ручний порохотяг типу автомобільного, це буде найкращим варіантом.

Рухайтеся від верхівки до основи ялинки, уникайте застосування занадто потужної тяги порохотяга, інакше гілки ялинки засмоктуватимуться в сам порохотяг.

Після того, як ви пропилотяжите ялинку, можна її помити. Вдатися до миття будене поганим рішенням, якщо у вас немає пилотяга, або якщо його не можна використати через відсутність світла.

Наповніть відро або якусь місткість теплою водою з додаванням рідкого мила, засобу для миття посуду тощо. Не використовуйте їдкі хімікати, здатні пошкодити ялинку. Візьміть м'яку ганчірочку для миття посуду або видалення пилу, змочіть та ретельно протріть гілки та основу.

Для чищення ялинки можна використовувати спеціальні спреї від пилу. З їхньою допомогою почистити ялинку буде найпростіше — потрібно розпорошити спрей на ялинку і залишити його на 10-15 хвилин. Бажано це робити на відкритому повітрі — у дворі або на балконі.

Після закінчення свят штучну ялинку також бажано привести до ладу та покласти на зберігання.

Як правильно зберігати ялинку

Найкращим варіантом буде розібрати ялинку та скласти її в картонну коробку, яку помістити в сухе провітрюване місце.

Перед тим, бажано гілки перев'язати ниткою або гумкою, щоб вони менше зазнавали деформації. Потім частини ялинки загорнути в пухирчасту плівку. У коробку додайте кілька лаврових листків, щоб захистити від паразитів та вологості. Для цього ж можна всю.коробку обгорнути у плівку.

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