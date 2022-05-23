Як покращити чи зменшити апетит за допомогою правильного кольору посуду / Фото: Pexels

Як покращити чи зменшити апетит за допомогою правильного кольору посуду

Як покращити чи зменшити апетит за допомогою правильного кольору посуду

Давно доведено, що колір може впливати на емоційний стан людини. Червоний бадьорить, а блакитний - заспокоює. Але мало хто знає, що колір посуду також може покращувати або зменшувати апетит. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Якщо обрати правильний колір посуду, можна зменшити апетит або покращити ефективність споживання певних продуктів.

Саме тому перед сервіруванням столу необхідно запам'ятати декілька простих правил:

Білий посуд - він завжди був найбільш популярним, а тому його можна знайти в кожному домі. Однак для тих, хто вирішив схуднути та зменшити апетит, білі тарілки та горнятка - не найкращий вибір. Вся справа в тому, що їжа на білому посуді виглядає більш привабливою, а тому розпалює апетит. Білі горнятка рекомендовано обирати для заварювання зеленого чи трав'яного чаю, а білі тарілки найкраще підходять, щоб розміщати на них фрукти та овочі. Фісташковий, рожевий та помаранчевий колір посуду - якщо ви боретеся з зайвими кілограмами або хочете їсти менше, не обирайте такий посуд. Вважається, що такі кольори стимулюють виділення шлункового соку, що покращує апетит. Але тарілки цих кольорів знадобляться, якщо потрібно нагодувати кашою або супом вередливу до їжі дитину. Посуд червоного кольору - небажано використовувати для щоденного вживання їжі, тому що цей колір збуджує нервову систему, а тому може призвести до втрати контролю над своїм апетитом. Жовтий колір - він впливає на людей двояко, адже з одного боку розпалює апетит, а з іншого - допомагає швидше насититися. Рекомендується використовувати тарілки такого кольору лише для перших страв. Салатовий чи блакитний посуд - вважається найбільш нейтральним, адже не посилює апетит, але є приємним для очей. Такі тарілки можна використовувати для будь-яких страв. Бузковий, темно-синій, болотний, чорний колір посуду - такі тарілки виглядають вишукано, елегантно та привертають до себе увагу, але їжа в них втрачає привабливість, а тому людина підсвідомо з'їсть меншу порцію. Якщо ви вирішили позмагатися з зайвими кілограмами, варто вибирати саме темний посуд.

Отже, посуд світлих кольорів краще обирати для низькокалорійних продуктів, наприклад, овочів або фруктів. А ось ковбаси, солодощі та інші калорійні вироби краще викладати у темний посуд. Так відразу зникне бажання з'їсти зайве. Для основних страв ідеальними вважаються тарілки салатового або блакитного кольорів.

Звичайно, ця методика може використовуватися лише як альтернативна для зменшення апетиту.