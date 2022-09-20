Як помити вікна, щоб були ідеально чистими: потрібно всього два інгредієнти

Щоб вікна в оселі були ідеально чистими, вам знадобляться всього два інгредієнта. Які саме - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Часто буває, що на вікнах залишаються розводи навіть після того, як їх помили магазинними засобами. Проте існує два способи, які допоможуть отримати блискучі та ідеально чисті вікна за допомогою всього лише двох інгредієнтів. І їх можна знайти в кожному домі.

Харчова сіль

Це простий, але ефективний народний метод. Потрібно розчинити 2 столові ложки солі в 1 л теплої води. Засіб перелити у пляшечку з розпилювачем і помити вікна як зазвичай. Не забудьте в кінці протерти скло насухо м'якою ганчіркою.

Нашатирний спирт

Ви зможете швидко отримати ідеально чисті вікна, але мити їх доведеться в гумових рукавичках, адже нашатирний спирт небезпечний для шкіри рук.

Додайте 1 мл нашатирного спирту на 1 л води. Помістіть отриманий розчин в пляшечку з розпилювачем, розпиліть на скло, протріть ганчіркою, а потім насухо витріть серветкою. Єдиними недоліком цього методу можна назвати різкий запах. А тому після прибирання потрібно обов'язково провітрити приміщення.

Тепер ви знаєте, як помити вікна, щоб вони були ідеально чистими і без розводів, за допомогою всього лише двох інгредієнтів.