Як помити вікна ззовні, якщо живеш на високому поверсі

Зовнішня сторона вікон забруднюється дуже швидко, тому що постійно піддається впливам води, бруду. Миття вікон зовні, та ще й на висоті, достатньо трудомісткий процес. Розповідаємо, як помити вікна ззовні, на висоті у матеріалі ТСН.ua
Для того, щоб помити вікна ззовні потрібні будуть:
- миски або відра з водою,
- ганчірки господарські, гумові, поролонові або тканинні губки, мочалки,
- мильні розчини, спиртові розчини.
- швабра.
Вода для миття вікон зовні повинна бути теплою, навіть гарячою, мильні розчини повинні давати багато піни. Місткості з водою краще брати дві — одну для розчину, іншу місткість для води, яка потрібна, щоб змивати мильний розчин. Мочалки, губки та скребки для миття повинні мати прогумовану поверхню і не мати залізної щетини, якою можна подряпати скло.
Як помити вікна зовні, на висоті за допомогою спеціального обладнання
Головний принцип мийки вікон – це ваша безпека, ні в якому разі не ризикуйте і не вилазьте з вікна в спробі дістати до найдальших кутів. Можна купити спеціальне обладнання, яке зробить цей процес більш комфортним і безпечним — ззовні помити вікна поможуть телескопічна швабра та магнітні щітки.
- Швабру з телескопічною ручкою можна “підігнати”за розміром під вікна. Наконечник швабри має поролонову і гумову частину, за допомогою яких розподіляється миючий засіб, зішкрябується бруд і видаляються розводи. Щоб помити вікно за допомогою телескопічної швабри спочатку поролонову частину обробляють мильним розчином, вичавлюють і миють. Залежно від ступеня забруднення процедуру можна повторити декілька разів. Скребок з гумовим прошарком допоможе забрати зі скла залишки води та миючого засобу.
- Конструкція магнітної щітки становить собою дві губки, які з'єднуються між собою за допомогою сильного магніту. Одна частина губки кріпиться на зовнішній частини вікна, а друга — зі внутрішньої. Потрібно взятися за ручку магнітної швабри та водити нею по внутрішній частині вікна. Завдяки магніту буде рухатися і зовнішня частина щітки, тим самим вікно буде очищатися синхронно і зовні, і всередині. Сила магніту повинна бути досить великою, інакше якісно помити вікна не вийде.
Як помити вікна з зовнішньої сторони
- Змочити зовні всю поверхню скла мильним розчином за допомогою швабри з ганчіркою.
- Намочені вікна залишити в такому стані на кілька хвилин, через 3 -5 хвилин мильним розчином очистити скла від бруду і розлучень.
- Чистою ганчіркою змивати мильний розчин з вікна до тих пір, поки на ньому не залишиться мила. Спеціальною ганчіркою з мікрофіброю витерти насухо поверхню скла.
- Щоб вікна на балконі та лоджії були блискучі до весни, у воду для змивання можна додати трохи оцту або лимонної кислоти. Наприклад, на відро з 10 літрами води знадобиться 5 ст. л оцту 9% або 20 г лимонної кислоти.
- Додавши в воду одну з цих речовин, вміст потрібно добре перемішати й можна мити вікна, але тільки на завершальному етапі, коли була ретельно змита піна і мильні розчини зі скла.
- Для видалення розводів у важкодоступних місцях вікон використовувати тільки суху ганчірку з мікрофіброю або ж звичайний рушник.
- Якщо вікно на балконі складається з декількох склопакетів, спочатку потрібно помити внутрішні скла, щоб крізь їх чисту поверхню було добре видно зовнішнє скло.
Ці поради допоможуть безпечно помити вікна із зовнішнього боку, але можна завжди звернутися і в клінінгову компанію.
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