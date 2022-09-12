Як помити вікна ззовні, якщо живеш на високому поверсі

Зовнішня сторона вікон забруднюється дуже швидко, тому що постійно піддається впливам води, бруду. Миття вікон зовні, та ще й на висоті, достатньо трудомісткий процес. Розповідаємо, як помити вікна ззовні, на висоті у матеріалі ТСН.ua

Для того, щоб помити вікна ззовні потрібні будуть:

миски або відра з водою,

ганчірки господарські, гумові, поролонові або тканинні губки, мочалки,

мильні розчини, спиртові розчини.

швабра.

Вода для миття вікон зовні повинна бути теплою, навіть гарячою, мильні розчини повинні давати багато піни. Місткості з водою краще брати дві — одну для розчину, іншу місткість для води, яка потрібна, щоб змивати мильний розчин. Мочалки, губки та скребки для миття повинні мати прогумовану поверхню і не мати залізної щетини, якою можна подряпати скло.

Як помити вікна зовні, на висоті за допомогою спеціального обладнання

Головний принцип мийки вікон – це ваша безпека, ні в якому разі не ризикуйте і не вилазьте з вікна в спробі дістати до найдальших кутів. Можна купити спеціальне обладнання, яке зробить цей процес більш комфортним і безпечним — ззовні помити вікна поможуть телескопічна швабра та магнітні щітки.

Швабру з телескопічною ручкою можна “підігнати”за розміром під вікна. Наконечник швабри має поролонову і гумову частину, за допомогою яких розподіляється миючий засіб, зішкрябується бруд і видаляються розводи. Щоб помити вікно за допомогою телескопічної швабри спочатку поролонову частину обробляють мильним розчином, вичавлюють і миють. Залежно від ступеня забруднення процедуру можна повторити декілька разів. Скребок з гумовим прошарком допоможе забрати зі скла залишки води та миючого засобу.

Конструкція магнітної щітки становить собою дві губки, які з'єднуються між собою за допомогою сильного магніту. Одна частина губки кріпиться на зовнішній частини вікна, а друга — зі внутрішньої. Потрібно взятися за ручку магнітної швабри та водити нею по внутрішній частині вікна. Завдяки магніту буде рухатися і зовнішня частина щітки, тим самим вікно буде очищатися синхронно і зовні, і всередині. Сила магніту повинна бути досить великою, інакше якісно помити вікна не вийде.

Як помити вікна з зовнішньої сторони

Змочити зовні всю поверхню скла мильним розчином за допомогою швабри з ганчіркою.

Намочені вікна залишити в такому стані на кілька хвилин, через 3 -5 хвилин мильним розчином очистити скла від бруду і розлучень.

Чистою ганчіркою змивати мильний розчин з вікна до тих пір, поки на ньому не залишиться мила. Спеціальною ганчіркою з мікрофіброю витерти насухо поверхню скла.

Щоб вікна на балконі та лоджії були блискучі до весни, у воду для змивання можна додати трохи оцту або лимонної кислоти. Наприклад, на відро з 10 літрами води знадобиться 5 ст. л оцту 9% або 20 г лимонної кислоти.

Додавши в воду одну з цих речовин, вміст потрібно добре перемішати й можна мити вікна, але тільки на завершальному етапі, коли була ретельно змита піна і мильні розчини зі скла.

Для видалення розводів у важкодоступних місцях вікон використовувати тільки суху ганчірку з мікрофіброю або ж звичайний рушник.

Якщо вікно на балконі складається з декількох склопакетів, спочатку потрібно помити внутрішні скла, щоб крізь їх чисту поверхню було добре видно зовнішнє скло.

Ці поради допоможуть безпечно помити вікна із зовнішнього боку, але можна завжди звернутися і в клінінгову компанію.

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