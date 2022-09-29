Як помити жалюзі: лайфгаки як почистити горизонтальні, вертикальні вироби

Серед багатьох переваг жалюзів перед звичайними шторами є один мінус – вони накопичують пил. Догляд за ними завдає чимало клопоту. Розповідаємо лайфгаки, які допоможуть почистити жалюзі швидко та просто.

Як почистити горизонтальні жалюзі

Щипці для чищення – особливо корисні для миття горизонтальних жалюзів. У магазинах продаються готові для використання щипці з накладками з мікрофібри або поролону на кінцях, які замочують у мильному розчині. З допомогою щипців можна зняти запилений шар та очистити жалюзі від забруднень. Є різні конструкції щипці — для чищення однієї, двох і навіть більше смуг одночасно. Пластикові чи дерев'яні жалюзі з допомогою щипців можна чистити, не знімаючи з вікон.

Щіпці для чищення жалюзей

Можна скористатися підручними засобами, наприклад щипцями для стейків, спагеті чи випічки. Закріпіть на них кухонні губки або шматки м'якої махрової тканини та можна мити.

Як варіант, візьміть звичайну шкарпетку, одягніть на руку, змочіть водою з очищаючим засобом, і протріть з двох боків жалюзі.

Дерев'яні та бамбукові ламелі не рекомендують сильно зволожувати, краще струсити з них пил м'якою щіткою або сухою ганчіркою.

Пластмасові вироби протирають вологою серветкою. Для посилення очищувального ефекту додайте у воду трохи оцту, лимонної кислоти або засоби для миття посуду.

Для очищення жалюзів від пилюки допоможе порохотяг. Надягніть вузьку щілинну насадку на апарат та проведіть між ламелями.

Як помити жалюзі

Скористайтеся вологими серветками. З їхньою допомогою можна швидко стерти пил, плями. Вони не залишають розводів. Вологі серветки зручні для точкового чищення, наприклад плям від жиру, соусу тощо.

Як помити жалюзі із матеріалів, які не бояться вологи

Найкраще в такому випадку зняти системи із кронштейнів, помістити їх у ванну, нанести на них з двох сторін піну для миття автомобіля. Через 15 хвилин промити під струменем чистої води та висушити. Якщо немає спеціального автомобільного засобу, можна розвести гель для прання. Занурте жалюзі, дайте бруду розчинитися, потім протріть щіткою або губкою, ополосніть та витріть.

Як помити тканинні жалюзі

Текстильні смуги важко почистити, якщо вони висять на вікнах. Їх необхідно зняти з карниза, від'єднати механізми керування та грузики, завернути рулони, замочити у воді з мийним засобом. Через 10-15 хвилин акуратно поступово розгорнути, протираючи губкою. Промити чистою водою, після цього покласти на підлогу, застелену простирадлом, і дати висохнути природним чином.

Як помити жалюзі день-ніч

Спосіб миття таких жалюзів подібний до тканинних. Розправлене полотно замочіть у великій кількості мильної води, залиште на деякий час. Протираючи мочалкою, поступово намотуйте з обережністю тканину на вал. Ополосніть жалюзі, не віджимаючи, просто дайте воді стекти. Повісьте у вологому стані на вікно для висихання. Прати таким чином жалюзі день-ніч часто не можна, через те, що вони мають захисне покриття, яке може стертися.

Як почистити вертикальні жалюзі не знімаючи

Доглядати за алюмінієвими та пластиковими жалюзями краще, не знімаючи їх з кріплень.На відміну від м'яких тканинних елементів, тверді не скрутиш у рулон. Нанесіть з допомогою пульверизатор мильний розчин чи розчин з мийними засобами на один бік смуги, а потім — на інший. Це зручно робити, якщо жалюзі закриті.Через пару хвилин протріть вологою мочалкою.

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