Як запобігти гіпертонічному кризу у воєнний час: поради

Як запобігти гіпертонічному кризу у воєнний час: поради

Виділяють чимало чинників, які сприяють розвитку гіпертонічного кризу.

Гіпертонічний криз — це раптове значне підвищення артеріального тиску від нормального або підвищеного рівня: систолічного артеріального тиску на 20–100 мм рт.ст., діастолічного артеріального тиску — на 10–50 мм рт.ст. або до 210/120 мм рт.ст.

Про це інформує Центр громадського здоров'я.

Виділяють чимало чинників, які сприяють розвитку гіпертонічного кризу: стреси, важкі фізичні навантаження, різка зміна погодних умов, захворювання нирок, припинення приймання антигіпертензивних засобів, перевтома, надмірне споживання солі, гострої і жирної їжі, алкоголю, кави, тютюну.

Враховуючи реалії сьогодення, звичайно основним фактором лишається стрес. Але не варто зневажати наслідки від досить популярних нині способів "зняття стресу", таких як вживання алкоголю і тютюнокуріння.

Найкращим способом профілактики гіпертонічного кризу і уникнення важких ускладнень (інсульт, серцевий напад — стенокардія, інфаркт міокарда, кома, набряк легенів, гостра серцева недостатність, енцефалопатія, еклампсія у вагітних, кровотечі, порушення ритму серця) є обізнаність пацієнтів щодо артеріальної гіпертензії та ефективна взаємодія з лікарем.

Пацієнтам варто самостійно контролювати артеріальний тиск, що допоможе вчасно виявити його незначне зростання, виконувати рекомендації для боротьби тривожністю та стресом, в разі необхідності — звернутись до лікаря по корекцію лікування та запобігти значній дестабілізації й розвитку гіпертонічного кризу.

Реальними засобами, які допомагають контролювати гіпертензію, є:

щоденний моніторинг рівня АГ;

регулярне приймання підібраної лікарем антигіпертензивної терапії;

боротьба з тривожністю та стресом;

відмова від куріння та вживання алкоголю;

обмеження вживання харчової солі до 5 г/добу;

зменшення вживання насичених жирів та переробленого м’яса;

контроль ІМТ ( відношення маси тіла в кг до квадрату росту в метрах);

регулювання своєї ваги;

заміна висококалорійних продуктів на менш калорійні,

аеробні фізичні навантаження ( на скільки можливо в умовах воєнного стану та бойових дій).

Надання першої долікарської допомоги при гіпертонічному кризі

Гіпертонічний криз може тривати від кількох хвилин до кількох годин і навіть днів.

Гіпертонічний криз супроводжується різким погіршенням самопочуття: відчуття панічного страху, тривоги і занепокоєння, утруднення дихальної функції і відсутність можливості повноцінно, глибоко вдихнути. запаморочення, відчуття тривоги, пришвидшене серцебиття.

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Такі стани визначаються як неускладнені гіпертонічні кризи, які в більшості випадків не потребують невідкладної допомоги та можуть лікуватись амбулаторно

Алгоритм самодопомоги

Професійна невідкладна допомога необхідна, якщо артеріальний тиск у людини піднімається до 180 або вище і стабілізувати його власними силами не вдається. Перша допомога при гіпертонічному кризі повинна бути усвідомленою і поетапною.

Ви маєте знати, що знижувати показники кров’яного тиску можна не більше, ніж на 20 одиниць протягом години, до рівня так званого "робочого тиску".

Відкрити всі вікна в приміщенні, щоб забезпечити достатню кількість кисню і свіжого повітря.

Прийняти комфортне, розслаблене, положення напівсидячи. Така поза нормалізує процеси кровообігу і знижує навантаження на серцево-судинну систему.

Прийняти гіпотензивний препарат, який входить до вашої схеми лікування АГ. Таблетки необхідно покласти під язик і тримати до тих пір, поки вони повністю не розчиняться.

Якщо через пів години поліпшень не відзначається, то можна прийняти ще раз препарат зі списку, але, в загальному, не більше 2 разів.

Постаратися нормалізувати дихання, роблячи повільні, глибокі вдихи і видихи.

При частому серцебитті рекомендується прийняти заспокійливе під язик.

Зробити гарячий компрес на гомілки, накласти гірчичники на шийно-потиличну ділянку або гарячу ванну для ніг. Дана процедура спровокує посилений приплив крові до нижніх кінцівок, що знизить тиск в області серця і зменшить ризик розвитку інфаркту.

Через 30 хвилин виміряти артеріальний тиск і, якщо він не знизився на 10-20 одиниць, випити ще одну таблетку препарату гіпотензивної дії.

Рекомендується проводити вимірювання артеріального тиску протягом кожних 15 хвилин, записуючи його показники, а також час приймання медикаментозних препаратів. Ця інформація знадобиться лікарям, якщо доведеться звернутися за професійною медичною допомогою.

В тому випадку, коли швидка домашня допомога при високому тиску не дає належних результатів, стан не поліпшується і навіть, навпаки, стає гірше, необхідно викликати невідкладну допомогу.

Коли не варто очікувати та необхідно викликати швидку

Ознаки гіпертонічного кризу, які свідчать про необхідність екстреної допомоги: почервоніння обличчя, прискорене серцебиття/брадикардія, озноб, артеріальний тиск вище 180/110 мм рт ст, головний біль в ділянці потилиці, біль в області серця, нудота, блювота. Залишайтеся з людиною до прибуття лікарів.