Як запобігти гіпертонічному кризу у воєнний час: поради

Виділяють чимало чинників, які сприяють розвитку гіпертонічного кризу.
Гіпертонічний криз — це раптове значне підвищення артеріального тиску від нормального або підвищеного рівня: систолічного артеріального тиску на 20–100 мм рт.ст., діастолічного артеріального тиску — на 10–50 мм рт.ст. або до 210/120 мм рт.ст.
Про це інформує Центр громадського здоров'я.
Виділяють чимало чинників, які сприяють розвитку гіпертонічного кризу: стреси, важкі фізичні навантаження, різка зміна погодних умов, захворювання нирок, припинення приймання антигіпертензивних засобів, перевтома, надмірне споживання солі, гострої і жирної їжі, алкоголю, кави, тютюну.
Враховуючи реалії сьогодення, звичайно основним фактором лишається стрес. Але не варто зневажати наслідки від досить популярних нині способів "зняття стресу", таких як вживання алкоголю і тютюнокуріння.
Найкращим способом профілактики гіпертонічного кризу і уникнення важких ускладнень (інсульт, серцевий напад — стенокардія, інфаркт міокарда, кома, набряк легенів, гостра серцева недостатність, енцефалопатія, еклампсія у вагітних, кровотечі, порушення ритму серця) є обізнаність пацієнтів щодо артеріальної гіпертензії та ефективна взаємодія з лікарем.
Пацієнтам варто самостійно контролювати артеріальний тиск, що допоможе вчасно виявити його незначне зростання, виконувати рекомендації для боротьби тривожністю та стресом, в разі необхідності — звернутись до лікаря по корекцію лікування та запобігти значній дестабілізації й розвитку гіпертонічного кризу.
Реальними засобами, які допомагають контролювати гіпертензію, є:
- щоденний моніторинг рівня АГ;
- регулярне приймання підібраної лікарем антигіпертензивної терапії;
- боротьба з тривожністю та стресом;
- відмова від куріння та вживання алкоголю;
- обмеження вживання харчової солі до 5 г/добу;
- зменшення вживання насичених жирів та переробленого м’яса;
- контроль ІМТ ( відношення маси тіла в кг до квадрату росту в метрах);
- регулювання своєї ваги;
- заміна висококалорійних продуктів на менш калорійні,
- аеробні фізичні навантаження ( на скільки можливо в умовах воєнного стану та бойових дій).
Надання першої долікарської допомоги при гіпертонічному кризі
Гіпертонічний криз може тривати від кількох хвилин до кількох годин і навіть днів.
Гіпертонічний криз супроводжується різким погіршенням самопочуття: відчуття панічного страху, тривоги і занепокоєння, утруднення дихальної функції і відсутність можливості повноцінно, глибоко вдихнути. запаморочення, відчуття тривоги, пришвидшене серцебиття.
Такі стани визначаються як неускладнені гіпертонічні кризи, які в більшості випадків не потребують невідкладної допомоги та можуть лікуватись амбулаторно
Алгоритм самодопомоги
Професійна невідкладна допомога необхідна, якщо артеріальний тиск у людини піднімається до 180 або вище і стабілізувати його власними силами не вдається. Перша допомога при гіпертонічному кризі повинна бути усвідомленою і поетапною.
Ви маєте знати, що знижувати показники кров’яного тиску можна не більше, ніж на 20 одиниць протягом години, до рівня так званого "робочого тиску".
- Відкрити всі вікна в приміщенні, щоб забезпечити достатню кількість кисню і свіжого повітря.
- Прийняти комфортне, розслаблене, положення напівсидячи. Така поза нормалізує процеси кровообігу і знижує навантаження на серцево-судинну систему.
- Прийняти гіпотензивний препарат, який входить до вашої схеми лікування АГ. Таблетки необхідно покласти під язик і тримати до тих пір, поки вони повністю не розчиняться.
- Якщо через пів години поліпшень не відзначається, то можна прийняти ще раз препарат зі списку, але, в загальному, не більше 2 разів.
- Постаратися нормалізувати дихання, роблячи повільні, глибокі вдихи і видихи.
- При частому серцебитті рекомендується прийняти заспокійливе під язик.
- Зробити гарячий компрес на гомілки, накласти гірчичники на шийно-потиличну ділянку або гарячу ванну для ніг. Дана процедура спровокує посилений приплив крові до нижніх кінцівок, що знизить тиск в області серця і зменшить ризик розвитку інфаркту.
- Через 30 хвилин виміряти артеріальний тиск і, якщо він не знизився на 10-20 одиниць, випити ще одну таблетку препарату гіпотензивної дії.
- Рекомендується проводити вимірювання артеріального тиску протягом кожних 15 хвилин, записуючи його показники, а також час приймання медикаментозних препаратів. Ця інформація знадобиться лікарям, якщо доведеться звернутися за професійною медичною допомогою.
- В тому випадку, коли швидка домашня допомога при високому тиску не дає належних результатів, стан не поліпшується і навіть, навпаки, стає гірше, необхідно викликати невідкладну допомогу.
Коли не варто очікувати та необхідно викликати швидку
Ознаки гіпертонічного кризу, які свідчать про необхідність екстреної допомоги: почервоніння обличчя, прискорене серцебиття/брадикардія, озноб, артеріальний тиск вище 180/110 мм рт ст, головний біль в ділянці потилиці, біль в області серця, нудота, блювота. Залишайтеся з людиною до прибуття лікарів.
Як починалася війна Росії проти України:
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання "незалежності" "ДНР" та "ЛНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ остаточно ратифікувала договори про визнання "ЛДНР".
- 22 лютого Рада Федерації РФ задовольнила звернення Путіна й дозволила використання армії за кордоном. Це, по суті, був дозвіл Путіну розпочати війну проти України.
- Рано-вранці 24 лютого Путін у відеозверненні оголосив про "спеціальну військову операцію" щодо "захисту" Донбасу. Розпочалася війна Росії проти України.
- 24 лютого на всій території України запровадили воєнний стан.
- Протягом 24 лютого через російські обстріли загинули 137 українських військових та цивільних людей.
- 28 лютого відбувся перший раунд переговорів між Росією та Україною. 3 березня відбувся другий раунд. Але війна досі триває.
- 28 лютого Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі.
Втрати росіян, які воюють проти України:
За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 4 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:
- особового складу - близько 9166 осіб,
- танків ‒ 251,
- бойових броньованих машин ‒ 939,
- артилерійських систем – 105,
- РСЗВ - 50,
- засоби ППО - 18,
- літаків – 33 (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 (уточнюється),
- автомобільної техніки - 404,
- легкі швидкісні катери - 2,
- цистерн з пальним - 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.
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