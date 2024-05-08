Як посіяти моркву, щоб потім її не проривати: шість перевірених способів

Як посадити моркву, щоб потім можна було її не проривати.

Через те, що насіння моркви дрібне, висипати його в борозенку відразу з пакетика дуже незручно. Морква висівається нерівномірно, в якомусь місці порожньо, в якомусь густо. А потім, коли проростає, потрібно проріджувати сходи. На це потрібно багато часу. Якщо моркву не проріджувати, на маленькій площі з'явиться надмірна кількість морквин, паростки не будуть отримувати достатньої кількості поживних речовин, коренеплоди виростуть маленькими

Але є різноманітні способи висівання моркви, які дозволяють, коли вона проросте, не прополювати рослину.

Як сіяти моркву, щоб потім не проривати

Посів моркви дрібкою. Насіння моркви потрібно взяти дрібкою та посіяти в невеликі лунки в ґрунті. Відстань між лунками можна робити від 10 до 15 см. За такого способі сівби сходи з'являться пучками та між ними будуть вільні від посівів ділянки. Коли морква почне рости, повисмикувати найбільші коренеплоди, а ті, які залишаться, зможуть вирости до потрібних розмірів. Змішати насіння моркви з піском. До половини відра піску додати пару столових ложок насіння моркви. Потім все добре перемішати та посіяти у борозни. Посів моркви з піском Змішати насіння різних культур, наприклад, редиски, салату, шпинату з морквяним, додати трохи річкового піску, засипати їх у борозенки на грядки. Редиска виросте раніше, а морква стане рости на проміжках, що звільнилися. Використання підручних засобів, які є у кожної господині на кухні. Наприклад, сільнички чи баночки від зубочисток. З їх допомогою насіння можна буде посадити не дуже часто. Використати клейстер із насінням для посіву. В теплій воді заварити борошно, почекати доти суміш остигне до 35 градусів за Цельсієм. Потім додати до нього насіння моркви і все добре перемішати. Суміш помістити в пластикову пляшку, в кришці якої зробити невеликий отвір. Насіння в густій ​​суміші розподіляється рівномірно, якщо видавити суміш на грядку, насіння буде посаджено негусто. Як посадити моркву на туалетний папір? Для цього насіння моркви потрібно наклеїти на тонкий папір, наприклад, туалетний. Можна використовувати клейстер із борошна або приготувати інший на основі крохмалю. На туалетний папір нанести краплю клейстера, на неї приклеїти кілька насінин. Стрічку підсушити - та можна йти саджати.

Посів моркви на туалетному папері

Якщо не дуже хочеться заморочуватись з посівом насіння моркви, можна придбати насіння у гранулах. Виробники "упакували" насіння в оболонку, завдяки чому насінинки стали великими і їх можна легко посадити на потрібній для зростання кожної окремої рослини відстані.

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