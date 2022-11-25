Як посмажити картоплю за лічені хвилини: корисний лайфгак

В умовах відключень електроенергії, коли періоди підключення світла стають все коротшими і потрібно все встигнути, способи швидкого приготування їжі стають все більше актуальними.

Простий лайфгак допоможе швидко посмажити картоплю до смачної скоринки.

Приготувати гарнір зі смаженої картоплі дуже просто – достатньо почистити овоч, нарізати його частинками, скибками (на ваше уподобання), викласти на сковороду з олією, маслом, салом, знову ж таки – на тому, що ви любите смажити, і приготувати до золотистого кольору.

Зазвичай, щоб приготувати таким чином картоплю, потрібно 10-15 хвилин.

А якщо часу обмаль і от-от повинні відключити світло, можна, звичайно, увімкнути на максимум плиту, але тоді є ризик, що картопля підгорить. Тому краще скористатися невеликим секретом.

Цим способом користуються працівники закладів харчування, яким потрібно забезпечити швидке приготування їжі. І ось у чому він полягає. Перед тим, як викласти порізану картоплю на розпечену сковорідку, її потрібно покласти в місткість із гарячою водою всього лише на 3-5 хвилин.

І після цього можна спокійно смажити далі. За кілька хвилин з'явиться звичайна скоринка, а середина не буде сирою.

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