Як постачання Україні танків вплине на здатність Росії вести механізовану війну: в ISW відповіли

Нездатність Росії відновити підбиту механізовану техніку в найближчі терміни суттєво обмежує її можливості у маневровій війні. Водночас Україна ще має можливість розпочати широкомасштабні контрнаступи впродовж наступних кількох місяців, якщо вчасно отримає танки та бронетехніку від Заходу.

Вчасне надання партнерами танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність Росії вести механізовану війну.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW)

"Своєчасне надання Заходом танків і бронетехніки Україні зруйнує здатність РФ вести механізовану війну. Однак Москва намагається відновити своє оборонне виробництво в найближчій перспективі", - йдеться у повідомленні.

Очільник міністерства оборони Великої Британії Бен Воллес, якого цитує ISW, заявив, що дві третини російських танків знищені або непридатні, а нездатність Росії відновити підбиту механізовану техніку в короткостроковій перспективі суттєво обмежує її можливості у маневровій війні.

За даними аналітики, росіяни за рік повномасштабного вторгнення втратили близько 50% танків Т-72Б і Т-72Б3М, а також велику кількість Т-80.

В Інституті вивчення війни вважають, що Україна ще має можливість розпочати широкомасштабні контрнаступи впродовж наступних кількох місяців. Проте, здатність зробити це значною мірою залежить від швидкості та масштабу, з якими Захід надасть необхідну техніку, зокрема танки та бронетехніку.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, попри значні втрати, Росія не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Російські окупанти суттєво продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

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