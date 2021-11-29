Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я: список небезпечних симптомів

Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я: список небезпечних симптомів

Закликаємо звернутися до свого сімейного лікаря чи лікарки, якщо після одужання відчуваєте певні симптоми.

Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я?

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Закликаємо звернутися до свого сімейного лікаря чи лікарки, якщо після одужання відчуваєте симптоми:

сильна втома, порушення сну і пам’яті, погіршення концентрації уваги, сплутаність думок;

загальна тривожність, яка є наслідком не тільки перенесеного вірусу, а й карантину та ізоляції;

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зміни настрою, депресивні стани, негативні та навіть суїцидальні думки;

галюцинації, найпоширеніша з яких — викривлення нюху, проте трапляються також зорові, слухові й тактильні (сироти по тілу).

Загалом постковідний синдром має понад дві сотні симптомів. Наприкінці 2020 року його внесли до міжнародного класифікатора хвороб. Стало очевидно: хвороба минула – наслідки залишаються. І так у кожного четвертого хворого.

Небезпеки постковідного синдрому — дивіться сьогодні у ТСН.Тиждень