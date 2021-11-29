Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я: список небезпечних симптомів

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я: список небезпечних симптомів

Pexels

Закликаємо звернутися до свого сімейного лікаря чи лікарки, якщо після одужання відчуваєте певні симптоми.

Як постковідний синдром впливає на психічне здоров‘я?

Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України у Facebook. 

Закликаємо звернутися до свого сімейного лікаря чи лікарки, якщо після одужання відчуваєте симптоми:

  • сильна втома, порушення сну і пам’яті, погіршення концентрації уваги, сплутаність думок;
  • загальна тривожність, яка є наслідком не тільки перенесеного вірусу, а й карантину та ізоляції;
  • зміни настрою, депресивні стани, негативні та навіть суїцидальні думки;
  • галюцинації, найпоширеніша з яких — викривлення нюху, проте трапляються також зорові, слухові й тактильні (сироти по тілу).

Загалом постковідний синдром має понад дві сотні симптомів. Наприкінці 2020 року його внесли до міжнародного класифікатора хвороб. Стало очевидно: хвороба минула – наслідки залишаються. І так у кожного четвертого хворого. 

Небезпеки постковідного синдрому — дивіться сьогодні у ТСН.Тиждень

Небезпеки постковідного синдрому — дивіться сьогодні у ТСН.Тиждень

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Наступна публікація