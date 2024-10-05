Як потрібно діяти, щоб наблизити закінчення війни: думка Зеленського

Нашу Україну, українські позиції та український фронт треба посилити. Це абсолютно реально для партнерів. У світу є ресурс посилення, що дозволить рухатися вперед за "Формулою миру". Наше завдання гарантувати Україні надійний мир, тривалу безпеку. Це можливо винятково на основі міжнародного права й без торгівлі суверенітетом чи територіями.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський.

Україні потрібен справедливий мир

Нашій державі потрібен справжній мир. Це можливо тільки на сильних позиціях, коли і наш народ і наші партери дійсно об'єднані. Зеленський подякував усім, хто нам допомагає і працює над тим, щоб зробити наступний тиждень дійсно історичним.

Очільник держави також відзначив воїнів, які теж свого роду готують наступний "Рамштайн". Тобто демонструють, що можуть українці, коли мають достатньо зброї і достатньо далекобійності.

"Хочу подякувати всім воїнам Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України – усім, хто демілітаризує російські військові обʼєкти", – наголосив він.

Він подякував бійцям за знищення російської воєнної логістики, а особливо за влучання по російських військових аеродромах. Адже сьогодні це те, що найбільше потрібно.

"Кожна знищена база російських військових, кожна знищена база російських літаків, кожен знищений склад з авіабомбами – це порятунок життів українців, це реальна підтримка для фронту", – акцентував український лідер.

І ми переконуватимемо партнерів, додає головнокомандувач, що недостатньо тільки наших дронів. Потрібні більш рішучі кроки.

"Закінчення цієї війни буде ближче. Я впевнений в цьому", – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський планує представити свій План перемоги лідерам країн-союзників на засіданні контактної групи у форматі "Рамштайн".

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