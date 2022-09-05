Як повернути бездоганний колір одягу: перевірені та ефективні методи

Багато господинь зазначають, що регулярне прання не найкраще відображається на якості та кольорі речей, тканина дуже швидко починає мати вицвілий вигляд. Розповідаємо хитрощі, які допоможуть повернути колір одежі.

Як відновити колір одягу

Перш за все, потрібно дотримуватись правил, які дозволять мінімізувати зміну кольору тканини:

Не забувати прати одяг за правильної температури, дотримуватися рекомендацій виробника. Якщо на вашій улюбленій сорочці або штанах немає етикетки або вона вицвіла, виберіть ручне прання або встановіть делікатний режим.

Не забувати вивертати одяг навиворіт, перш ніж класти його в барабан пральної машини.

Добре використовувати найкоротшу програму прання – вона змиває менше фарби.

Не сушити білизну під прямим сонячним промінням.

Як повернути колір вицвілому одягу

Один з найпопулярніших домашніх засобів – це розчин холодної води та солі. Змішайте їх і замочіть у ньому будь-який одяг, який втратив колір. Ще один метод відновлення кольору – це суміш води та харчової соди (у співвідношенні 1 літр води до 1 столової ложки харчової соди). Замочіть у цьому розчині потускнілу сукню або блузку на 10 хвилин, потім просушіть у затіненому місці.

Ще один спосіб із содою — у воді розводимо соду, додаємо порошок і замочуємо речі на 3 години, періодично перемішуємо. Потім відправляємо до пральної машини. Від кондиціонера відмовляємося, натомість у 100 мл води розчиняємо велику ложку звичайної солі.

Як повернути одягу білий колір

Необхідно зробити розчин — у п'яти з половиною літрів води розчинити 6 столових ложок соди та по 2 ложки нашатирю й перекису водню. Нагріти розчин до 40-50 градусів, замочити в ньому речі на три години, періодично помішувати. Після чого одяг потрібно віджати, випрати та висушити на відкритому повітрі.

Ще один спосіб повернути колір білизні — замочити пожовклу річ приблизно на 10 хвилин у воді з перекисом водню (1 столова ложка 12% перекису водню на літр води) або у розчині з лимонним соком. Також ефективним вибором стане суміш води й лимонного соку.

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