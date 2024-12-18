Як повернутися на службу з СЗЧ в декілька кліків: у застосунку "Армія+" з'явився відповідний рапорт

Якщо людина повертається із СЗЧ вперше, до неї не застосовуються жодні санкції.

У мобільному застосунку "Армія+" для військовослужбовців з’явився рапорт на повернення з самовільного залишення частини.

Про це в телемарафоні "Єдині новини" розповіла заступник Міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко 18 грудня.

"Якщо людина повертається із СЗЧ вперше, до неї не застосовуються жодні санкції. Більше того, для людини гарантовано і швидко будуть проведені всі заходи реінтеграції, поновлення на службі, всі соціальні виплати і так далі", — розповіла заступник Міністра оборони України з питань цифровізації.

Також читайте Проблема СЗЧ в армії: що радять у Третій штурмовій

За її словами, рапорт на повернення з СЗЧ буде розглядатися 24 години. Потім військовослужбовець має отримати повідомлення про те, що має прибути до нової військової частини — батальйону резерву. Таких батальйонів зараз 17.

"Це саме ті місця, де швидко поновлять військового на службі. І, власне, це тимчасовий пункт, з кого він далі може перевестися в ту військову частину, яку вважає релевантною для себе", — зазначила Катерина Черногоренко.

Нагадаємо, в застосунку "Армія+" від 15 листопада запрацювала функція подавання рапорту на зміну місця служби. Процес дуже зручний і займає лише близько 15 хвилин.

Читайте також: