Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)

Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)

Відеозйомка на блокпостах заборонена.

При проходженні блокпостів, які встановлені по всій Україні для виявлення російських диверсантів, важливо дотримуватися ряду правил.

Про це повідомляє ТСН.ua.

При проходженні блокпоста громадяни мають:

зменшити швидкість автомобіля

завчасно приготувати документи для перевірки

вимкнути фари

увімкнути аварійне світло

не вести фото та відеозйомку

без дозволу військових не виходити з автомобіля

чітко відповідати на питання військових

бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля

після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко

У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.