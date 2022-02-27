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Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)

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Як поводитися на блокпостах: корисні поради для українців (фото)

Національна поліція України

Відеозйомка на блокпостах заборонена.

При проходженні блокпостів, які встановлені по всій Україні для виявлення російських диверсантів, важливо дотримуватися ряду правил

Про це повідомляє ТСН.ua.

При проходженні блокпоста громадяни мають:

  • зменшити швидкість автомобіля
  • завчасно приготувати документи для перевірки
  • вимкнути фари
  • увімкнути аварійне світло
  • не вести фото та відеозйомку
  • без дозволу військових не виходити з автомобіля
  • чітко відповідати на питання військових
  • бути готовими на вимогу відкрити багажник та оглянути салон автомобіля
  • після огляду та дозволу продовжити рух і не набирати швидкість різко

У місті за відсутності великої кількості машин та людей на вулицях продовжуйте дотримуватися правил дорожнього руху та поведінки у громадських місцях.

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У Дніпропетровській області розгортають блокпости

У Дніпропетровській області розгортають блокпости

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до вечора 26 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • втрати особового складу - понад 3000 осіб,
  • танки - близько 100,
  • бойові броньовані машини - близько 540,
  • гармати - 15,
  • ЗРК "Бук" - 1,
  • літаки - 16,
  • вертольоти - 18.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

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