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Як поводяться окупанти на інших делянках фронту під час наступу на Харківщину: майор Нацгвардії розповів

Як поводяться окупанти на інших делянках фронту під час наступу на Харківщину: майор Нацгвардії розповів

Фото: Associated Press

За його словами, Харків дає окупантам можливість активізуватися на інших напрямках.

Російські окупанти на фоні наступу на Харківщині намагаються постійно “промацувати” нашу оборону, шукаючи найбільш вразливі місця.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

“Противник і до цього був дуже активним і зараз він не зменшив своєї активності, кожного дня пробує зайти на наші позиції або до нас, або до наших сусідів. Він постійно промацує нашу оборону, шукаючи найбільш вразливі місця. Таку ж саму тактику вони застосовують на Харківському напрямку, наскільки я знаю. Вони відправляють невеликі групи для того, щоб виявити слабкі місця і вже далі в ті місця направляти основні свої ударні сили”, - наголосив Дмитро Кожубенко.

За його словами, Харків дає окупантам можливість активізуватися на інших напрямках.

“Загальний портрет "орка" дуже майористий, тому що можуть бути різні. Можуть бути і ДРГ, розвідувальні групи противника, а може бути просто штурмове "м’ясо", яке не шкода, їх відправляють просто "на убой" для того, щоб перевірити, є там наші вогневі точки чи немає. Але часто трапляються і їхній спецназ, і їхня розвідка, там вже хлопці більш підготовлені і з ними варто рахуватися”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що ситуація у прикордонні Харківської області, де РФ розпочала новий наступ, контролюється Силами оборони.

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