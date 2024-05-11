Як поводяться окупанти на інших делянках фронту під час наступу на Харківщину: майор Нацгвардії розповів

Російські окупанти на фоні наступу на Харківщині намагаються постійно “промацувати” нашу оборону, шукаючи найбільш вразливі місця.

Про це в рамках єдиного телемарафону розповів офіцер секції планування бригади "Рубіж", майор Нацгвардії Дмитро Кожубенко.

“Противник і до цього був дуже активним і зараз він не зменшив своєї активності, кожного дня пробує зайти на наші позиції або до нас, або до наших сусідів. Він постійно промацує нашу оборону, шукаючи найбільш вразливі місця. Таку ж саму тактику вони застосовують на Харківському напрямку, наскільки я знаю. Вони відправляють невеликі групи для того, щоб виявити слабкі місця і вже далі в ті місця направляти основні свої ударні сили”, - наголосив Дмитро Кожубенко.

За його словами, Харків дає окупантам можливість активізуватися на інших напрямках.

“Загальний портрет "орка" дуже майористий, тому що можуть бути різні. Можуть бути і ДРГ, розвідувальні групи противника, а може бути просто штурмове "м’ясо", яке не шкода, їх відправляють просто "на убой" для того, щоб перевірити, є там наші вогневі точки чи немає. Але часто трапляються і їхній спецназ, і їхня розвідка, там вже хлопці більш підготовлені і з ними варто рахуватися”, - підкреслив військовий.

Нагадаємо, що ситуація у прикордонні Харківської області, де РФ розпочала новий наступ, контролюється Силами оборони.

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