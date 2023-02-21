Як позбутися бліх у кота: ефективні методи та засоби, які допоможуть у боротьбі з паразитами

За допомогою яких засобів можна знищити бліх у котів, які є народні засоби для виведення паразитів — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Блохи можуть бути не лише у вуличних котів, заразитися цими паразитами можуть і домашні тварини, не виходячи з дому. Господарі самі ненавмисне можуть принести блоху до хати та заразити нею кота. І якщо блохи поселяться в шерсті домашньої тваринки, вони не лише спричинять купу неприємностей для кішки, а й можуть стати причиною різноманітних захворювань.

Як визначити, що у кота чи кішки завелися блохи

Появу цих паразитів неможливо не помітити. Симптоми появи такі:

тварина постійно себе вилизує,

на шкірі з'являються розчісування, а потім і ранки,

шерсть стає брудною, на ній можна побачити чорні цяточки — екскременти бліх,

апетит тварини погіршується,

кіт чи кішка погано спить, поведінка — нервова.

Якщо нічого не робити, стан улюбленця погіршується:

Тварина швидко втрачає вагу.

Тварина стає млявою, розвивається анемія.

На шерсті кішки з'являються вичесані залисини, на шкірі — інфіковані рани.

Подальший розвиток хвороби може призвести до алергічного дерматиту — це коли на шкірі з'являються червоні крапки, які перетворюються в бульбашки, що лускаються, утворюючи мокрі ділянки шкіри.

Ефективні засоби для виведення бліх у тварин

Позбавитись бліх можна, звернувшись до ветеринара, або в домашніх умовах.

Якщо блохами заражено кошенятко або в разі, якщо бліх на тварині ще небагато, потрібно викупати улюбленця за допомогою спеціального шампуню. Шампунь простий у використанні, у нього найменша токсичність, порівнюючи з іншими засобами, нижча вартість. Через невисоку токсичність шампунь можна використовувати для котів-алергиків. Але через цю ж характеристику, якщо бліх багато, такий спосіб не допоможе. В такому разі скористайтеся спеціальними краплями.

Краплі проти бліх є, напевно, найпоширенішим варіантом для боротьби з блохами. Залежно від складу, такі краплі можуть знищувати самих паразитів, а можуть вбивати їхні личинки. Вони прості у використанні, мають пролонгований ефект дії. Перед використанням крапель уважно прочитайте інструкцію, важливо правильно дозувати ліки відповідно до ваги та віку улюбленця.

Таблетки — менш популярні для боротьби з паразитами. Вони зручні у застосуванні, особливо вони корисні будуть у тому разі, якщо ваш улюбленець встигає злизати крапельки з шерсті. Використовувати їх варто в комплексі із протиблошиним нашийником. Уколи проти бліх застосовують для позбавлення від паразитів тварин з особливими потребами.

Пудра ефективна лише для дорослих бліх, наноситься на шкіру і шерсть на деякий час, а потім вичісується. Спреї від бліх також є досить зручним способом боротьби із блохами.

Найкращим засобом від бліх вважається протиблошиний нашийник. Якщо бліх багато, шампунь не допомагає, кішка вагітна чи тваринка, що заражена блохами, ще дуже маленька, щоб використовувати краплі, а тим більше таблетки — найкращим рішенням буде саме нашийник. Сам по собі протиблошиний нашийник не вбиває бліх, а лише їх відлякує. Потрібно слідкувати за терміном дії нашийника — в середньому він буде ефективним до 8 місяців.

Найпопулярніші народні засоби для виведення бліх у котів

Для цього використовують господарське мило, за допомогою якого тварину купають з інтервалом 5 днів кілька разів.

Для боротьби з паразитами також використовують розчин яблучного оцту. Оцет розводять у пропорціях 2 до 1 та розбризкують його на шерсть кішки.

Для відлякування бліх застосовують різноманітні спеції — олію орегано, кмин, розмарин тощо.

Потрібно мати на увазі, що якщо блохи завелися на кішці, то, найімовірніше, вони будуть у приміщенні. Тому після оброблення вихованця потрібно дезінфікувати приміщення.

Як обробити від бліх приміщення

Для цього можна придбати спеціальний препарат, який призначений для дезінфекції приміщення. Продається він в аптеках та зазвичай потребує розведення перед використанням.Ретельно вимийте цим розчином усі доступні поверхні, після цього сполосніть чистою водою.

Обробити поверхні можна і розчином хлорки.

Серед народних засобів для оброблення приміщення від бліх використовують відвар полині.

М'які меблі, килими, щілини потрібно ретельно пропилотяжити.

Постільну білизну та м'які іграшки випрати за високої температури.

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