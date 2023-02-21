Як позбутися бліх у кота: ефективні методи та засоби, які допоможуть у боротьбі з паразитами

За допомогою яких засобів можна знищити бліх у котів, які є народні засоби для виведення паразитів — читайте в матеріалі ТСН.ua.
Блохи можуть бути не лише у вуличних котів, заразитися цими паразитами можуть і домашні тварини, не виходячи з дому. Господарі самі ненавмисне можуть принести блоху до хати та заразити нею кота. І якщо блохи поселяться в шерсті домашньої тваринки, вони не лише спричинять купу неприємностей для кішки, а й можуть стати причиною різноманітних захворювань.
Як визначити, що у кота чи кішки завелися блохи
Появу цих паразитів неможливо не помітити. Симптоми появи такі:
- тварина постійно себе вилизує,
- на шкірі з'являються розчісування, а потім і ранки,
- шерсть стає брудною, на ній можна побачити чорні цяточки — екскременти бліх,
- апетит тварини погіршується,
- кіт чи кішка погано спить, поведінка — нервова.
Якщо нічого не робити, стан улюбленця погіршується:
- Тварина швидко втрачає вагу.
- Тварина стає млявою, розвивається анемія.
- На шерсті кішки з'являються вичесані залисини, на шкірі — інфіковані рани.
- Подальший розвиток хвороби може призвести до алергічного дерматиту — це коли на шкірі з'являються червоні крапки, які перетворюються в бульбашки, що лускаються, утворюючи мокрі ділянки шкіри.
Ефективні засоби для виведення бліх у тварин
Позбавитись бліх можна, звернувшись до ветеринара, або в домашніх умовах.
- Якщо блохами заражено кошенятко або в разі, якщо бліх на тварині ще небагато, потрібно викупати улюбленця за допомогою спеціального шампуню. Шампунь простий у використанні, у нього найменша токсичність, порівнюючи з іншими засобами, нижча вартість. Через невисоку токсичність шампунь можна використовувати для котів-алергиків. Але через цю ж характеристику, якщо бліх багато, такий спосіб не допоможе. В такому разі скористайтеся спеціальними краплями.
- Краплі проти бліх є, напевно, найпоширенішим варіантом для боротьби з блохами. Залежно від складу, такі краплі можуть знищувати самих паразитів, а можуть вбивати їхні личинки. Вони прості у використанні, мають пролонгований ефект дії. Перед використанням крапель уважно прочитайте інструкцію, важливо правильно дозувати ліки відповідно до ваги та віку улюбленця.
- Таблетки — менш популярні для боротьби з паразитами. Вони зручні у застосуванні, особливо вони корисні будуть у тому разі, якщо ваш улюбленець встигає злизати крапельки з шерсті. Використовувати їх варто в комплексі із протиблошиним нашийником. Уколи проти бліх застосовують для позбавлення від паразитів тварин з особливими потребами.
- Пудра ефективна лише для дорослих бліх, наноситься на шкіру і шерсть на деякий час, а потім вичісується. Спреї від бліх також є досить зручним способом боротьби із блохами.
- Найкращим засобом від бліх вважається протиблошиний нашийник. Якщо бліх багато, шампунь не допомагає, кішка вагітна чи тваринка, що заражена блохами, ще дуже маленька, щоб використовувати краплі, а тим більше таблетки — найкращим рішенням буде саме нашийник. Сам по собі протиблошиний нашийник не вбиває бліх, а лише їх відлякує. Потрібно слідкувати за терміном дії нашийника — в середньому він буде ефективним до 8 місяців.
Найпопулярніші народні засоби для виведення бліх у котів
- Для цього використовують господарське мило, за допомогою якого тварину купають з інтервалом 5 днів кілька разів.
- Для боротьби з паразитами також використовують розчин яблучного оцту. Оцет розводять у пропорціях 2 до 1 та розбризкують його на шерсть кішки.
- Для відлякування бліх застосовують різноманітні спеції — олію орегано, кмин, розмарин тощо.
Потрібно мати на увазі, що якщо блохи завелися на кішці, то, найімовірніше, вони будуть у приміщенні. Тому після оброблення вихованця потрібно дезінфікувати приміщення.
Як обробити від бліх приміщення
- Для цього можна придбати спеціальний препарат, який призначений для дезінфекції приміщення. Продається він в аптеках та зазвичай потребує розведення перед використанням.Ретельно вимийте цим розчином усі доступні поверхні, після цього сполосніть чистою водою.
- Обробити поверхні можна і розчином хлорки.
- Серед народних засобів для оброблення приміщення від бліх використовують відвар полині.
- М'які меблі, килими, щілини потрібно ретельно пропилотяжити.
- Постільну білизну та м'які іграшки випрати за високої температури.
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