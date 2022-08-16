Як позбутися бур'янів на городі: ці засоби є в кожному домі

Бур'яни - проблема, яка мучить всіх городників. Вони вбирають вологу та поживні речовини з ґрунту, через що інші рослини "голодують". Як позбутися бур'янів на городі - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Якщо ви не хочете використовувати хімічні засоби, які також можуть нашкодити не лише бур'янам, але й городині, краще звернути увагу на народні методи. Про універсальні та ефективні засоби від бур'янів пише ProstoWay. До речі, інгредієнти до них можна знайти на кожній кухні.

Як позбутися бур'янів на городі

Якщо ви шукаєте найкращий засіб для знищення бур'янів, варто звернути увагу на оцет. Він принесе значно менше шкоди городині, але допоможе досить ефективно позбутися основної проблеми. Після оброблення бур'яни почнуть в'янути і зовсім скоро пропадуть.

За своєю дією цей засіб дуже схожий на гербіциди:

коли оцет потрапляє на листя, то випалює мембрани клітин, тому вони поступово висихають;

оцет також зупиняє фотосинтез, завдяки чому трава та інші бур'яни в'януть набагато швидше;

речовина вражає стебла та кореневу систему, а тому бур'яни більше не можуть рости.

В деяких випадках для посилення ефекту до оцту додають сіль. Однак з такою сумішшю потрібно бути обережним. Особливо, якщо ви використовуєте її на городі.

Після дощу сіль залишається в землі, а тому може нашкодити також і тим рослинам, які ростуть на грядках. Але це чудовий засіб для боротьби з бур'янами попід парканами чи на садових доріжках.

Засіб для знищення бур'янів на городі: домашнє гербіцидне мило

Якщо ви хочете приготувати ефективний засіб від бур'янів вдома, не використовуючи при цьому хімію, варто звернути увагу на такий спосіб:

візьміть 150 г солі, 1 л оцту та наберіть у великий шприц без голки рідкого мила;

додайте компоненти у ємність і ретельно перемішайте;

поливайте або обприскуйте сумішшю бур'яни на ділянці.

Завдяки рідкому милу у складі розчин краще прилипає до листя, тому ефективність боротьби з бур'янами підвищується. Рекомендується проводити оброблення в сонячну погоду.