Як позбутися мошок в квартирі та будинку: перевірені способи

Влітку в квартирах та будинках можуть з'являтися плодові мушки. Вони не кусаються, але можуть бути дуже дратівливими та дуже швидко розмножуються. Читайте в матеріалі ТСН.ua як позбутися мошки в квартирі чи будинку.

Що це за комахи - плодові мушки

Карликові або плодові мушки - дрібні комахи, які в дорослому віці досягають в довжину не більше 3 мм. Характерні їх риси: білі або червоні очі, коричневі або світло-жовті тулуб з черевцем. Дехто вважає, що це звичайні мухи. Але вони травоїдні, тобто не нападають на тварин чи людей. Їхні улюблені продукти харчування - дріжджі, які утворюються в процесі бродіння. Тому їх найчастіше можна побачити в коморі чи на кухні.

Плодові мушки людять розмножуються у фруктах, які гниють, а також інших вологих органічних матеріалах. За ттиждень самотня самка може відкласти до сотні яєць. З них вилупляються білі личинки, які потім перетворюються на лялечок і вже згодом - на дорослих особин.

Чому ці мошки з'являються в квартирі чи будинку? Насамперед, їх приваблює запах сезонних фруктів, аромат соків, варення та деяких квітів. Пиво чи солодке вино - дуже хороша для них принада. А тому не варто тримати вдома порожні пляшки.

Хоч ці комахи не кусаються, вони можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Вони літають по всій кухні, переносячи шкідливі патогени та бактерії, які пізніше попадають в їжу.

Як позбутися мошок в квартирі чи будинку

Звичайно, краще просто не допускати, щоб ці мошки з'явилися в вашому домі. Для цього потрібно вчасно позбуватися перезрілих або гнилих продуктів. Щодня перевіряйте, чи овочі і фрукти придатні до споживання. Після купівлі їх краще відразу класти до холодильника, а залишків позбуватися якнайшвидше.

Але якщо плодові мушки все ж з'явилися, варто дізнатися, як позбутися мошки. В цьому вам допоможуть народні засоби:

Посадити базилік чи м'яту в горщик - аромат цих рослин відлякує мошок та інших комах, а тому рекомендується тримати їх у горщиках на підвіконні в кухні. Якщо мошки все-рівно з'явилися, можна розпорошити невелику кількість води з олією базиліка чи м'яти.

Рідина для миття посуду та оцет - в велику банку налийте невелику кількість оцту. Це потрібно, щоб залучити комах. Додайте до нього кілька крапель рідини для миття посуду. Так мошки потонуть.

Полум'я свічки - потрібно помістити в каструлю з водою свічку та поставити ємність поряд з місцем проживання мошок. Закрийте вікна, так полум'я буде єдиним джерелом світла. Комахи будуть до нього притягуватися. Вони будуть підпалювати у вогні крила і топитися у воді.

Пастка з бананом - відріжте від фрукта невелику частину та покладіть в банку чи склянку. Отвір потрібно перекрити саморобною "воронкою". Підійде аркуш паперу з невеликим отвором. Мошку буде приваблювати запах банану, а тому вона з легкістю потрапить до середини через невеликий отвір, а ось вибратися назад вже не зможе.