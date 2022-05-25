Як позбутися мурах у будинку чи квартирі, на городі назавжди: перевірені способи

Як позбутися мурах у будинку чи квартирі, на городі назавжди: перевірені способи

Користь та шкода від мурах, дієві поради як позбутися мурах без хімії в приміщенні чи на городі — в матеріалі ТСН.ua

Мурахи бувають різні

Садові чи домашні мурахи відрізняються від лісових. В будинках чи квартирах домашні мурахи поїдають личинок бліх, павуків, постільних клопів, мух, на городах та в садах — мурахи розпушують ґрунт, знищують різних комах. Але шкоди від них багато — псують продукти, деякі види псують деревину, приміщення.

У будинках зазвичай живуть дрібні руді фараонові мурахи. Вони псують продукти, розносити інфекції та роблять гнізда у стінах. У городі мешкають декілька видів. Чорна садова чи червоногруда мураха попри користі — вона знищує багато шкідників, псує деревину. Є ще мурахи, які мають жало та можуть боляче вкусити. Великі мурахи форміки мешкають лише на городі, можуть погризти ягоди, квіти, підкопати кущі.

Чим небезпечні мурахи в помешканнях

Мурахи розносять бактерії, різноманітні інфекції.

Комахи псують продукти.

Особливість мурах збирати та накопичувати їжу в важкодоступних місцях приміщень приводить до утворення в цих місцях грибка та цвілі.

Мурахи псують деревину

мурахи бувають різними

Як позбутися мурах народними засобами

Дотримуйтесь чистоти

По-перше, слід дотримуватись чистоти, створити для мурах умови, коли їм не буде чим поживитися. Ідеальний порядок допоможе і при боротьбі з такими небажаними гостями як таргани.

Не залишайте їжу, брудний посуд.

Прибирайте залишки липких, солодких, жирних, тваринних продуктів.

Протирайте поверхні ганчіркою змоченою в оцті, мурахи його не люблять.

Знайдіть мурашине гніздо та знищить матку

Боротьба з мурахами не буде ефективною, якщо не знайти їх гніздо та вбити матку. Саме вона відповідає за весь мурашиний рух. Якщо її залишити, на місце вбитих мурашок дуже швидко з'являться нові.

Щоб знайти гніздо, потрібно спробувати відстежити, куди мурахи прямують, їхгю стежку. Для цього залиште щось "смачне" для комах, через деякий час мурахи прокладуть від гнізда до їжі стежку. Придивившись куди вони йдуть можна знайти та гніздо. Найчастіше мурашині гнізда розташовані за шафками або раковиною на кухні, під плінтусами у ванній або за кахлем.

Розпізнати матку мурахів можна за наступними ознаками:

вона значно більше за інших мурах,

має темніше забарвлення,

на черевці матки є світлі смужки,

мурахи несуть їжу саме матці.

Як позбутися мурах

Як позбутися мурах народними засобами

Харчова сода є отрутою для комах. Змішайте соду з чимось солодким, додайте трохи води та залиште її на стежках мурашок чи у важкодоступних місцях. Як варіант, розчинити соду у гарячій воді та залити нею мурашник чи знайдене гніздо.

Борна кислота так само як і сода діє на мурах як отрута. Змішайте її з яєчним жовтком чи чимось солодким та розкладіть у різних місцях.

Оцтом або нашатирним спиртом протріть всі поверхні на кухні, у ванні. Запах цих речовин переб'є ферменти мурашок, і вони не зможуть знайти свої стежки. Розбавленими водою ці ж речовини можна скористатися для обробки мурашиного гнізда.

Домашніх мурашок відлякують запахи рослин та трав, зокрема, вони не люблять запахи петрушки, часнику, лаврового листя, гірчиці, чебрецю, меліси, м'яти, лимонної цедри. Ці трави можна розкласти у місцях, де "ходять" мурахи.

Особливо вони реагують на часник або гострий перець. Зубчиком часнику натріть всі поверхні у квартирі, гострий перець розсипте по стежці мурах або поруч з гніздом.

Дріжджі розчинити у воді з чимось солодким до консистенції густої пасти. Цією пастою змастити полиці де лежать продукти.

Приготувати водний розчин перетертого дігтярного мила та соди та залийте цим розчином мурашине гніздо.

Всі види мурах рухаються чіткими "стежками", які вони позначають феромонами. Якщо змити ці феромони, мурашки не знайдуть дорогу. А якщо вздовж такого маршруту кілька разів знищити мурах та залишити їх на доріжці, інші мурахи з такого місця підуть. Мильна вода здатна руйнувати сліди "доріжок". Чайну ложку рідкого мийного засобу розчинити у воді, можна додати ефірної олії м'яти та цим розчином забризкувати доріжки мурах.

Розсипте біля приманок з їжею, яку мурахи не перетравлюють. Це передусім крохмаль та кавова гуща.

приманка для мурах

Заблокуйте мурашкам доступ в приміщення

Після ретельної обробки приміщення максимально обмежте доступ мурашок до приміщення. Найпоширеніші місця звідки потрапляють мурахи до будинку чи квартири — це підвали, труби, системи вентиляції, отвори та тріщини у вікнах, стінах, підлогах і стелях. Врешті-решт, мурахи можуть потрапляти в приміщення з вулиці на одежі.

Після наведення порядку закрийте за допомогою спеціалізованих засобів всі щілини в стінах. порожнечі в отворах вікон і дверей. Закрийте отвори та розколи в місцях, де починається електропроводка і труби в будівлю. У дерев'яному будинку місцем входу мурах можуть стати стикові з'єднання стін.

Вислідивши стежки мурах, біля плінтусів, стики підлоги, вікон, вентиляційні входи, закладіть їх силіконом, шпаклівкою, змажте вазеліном.

Створіть бар'єри, щоб мурахи не залазили до приміщень. Такими бар'єрами можуть слугувати перець, пральний порошок, кориця куркума. Їх можна розкласти в місцях, де з'являються мурахи.

Читайте також:

Для чого потрібно 3 відсіки в лотку для порошку пральної машинки

Як почистити білі кросівки в домашніх умовах: найкращі поради

Чому губки для миття посуду різного кольору: ви точно цього не знали

Як почистити гуму ущільнювача пральної машинки від цвілі: бюджетні варіанти