Як позбутися сивини без фарбування в домашніх умовах

Сивина з'являється у чоловіків та жінок в похилому віці. Однак буває, що неприємні сиві волоски можуть знайти на своїй голові досить молоді люди. Чи фарбування єдиний спосіб позбутися сивини? Існують також деякі народні методи. Читайте про них в матеріалі ТСН.ua.

Чи вдасться позбутися сивини назавжди

Багатьох це запитання дуже сильно хвилює, адже не хочеться постійно використовувати фарбу, яка досить сильно шкодить нашому волоссю. Одразу потрібно зрозуміти, що вирішувати проблему доведеться комплексно, тому що використовувати тільки косметичні засоби недостатньо. Насамперед, варто визначити, чи пов'язана рання поява сивини з хворобою. Якщо так, потрібно почати лікування якнайшвидше.

В іншому разі дуже важливо звернути увагу на своє харчування. Якщо ви дотримуєтеся певних дієт чи у вас надто одноманітне меню, організму може не вистачати мінералів та вітамінів. Вони потрібні для синтезу меланіну - компонент, який бере участь у природному фарбуванні волосся. Тому дуже важливо додати до свого щоденного раціону продукти, багаті селеном, міддю та марганцем. Також варто переглянути свої звички:

відмовитися від алкоголю та куріння;

висипатися та не перенапружуватися;

уникати стресів;

займатися спортом.

Якщо ви будете дотримуватися цих правил, то за появи першої сивини її можна буде легко позбутися. Якщо сивого волосся вже понад 50% - це означає, що більшість клітин вже втратила меланін. Відновити його неможливо. Але ви можете зробити все, щоб допомогти тому волоссю, яке ще не має сивого відтінку.

Тут дуже важливо порадитися з лікарем-трихологом, адже зазвичай потрібно приймати добавки з міддю та цинком. Інколи назначають спеціальні процедури для відновлення природного кольору волосся.

Також, якщо ви хочете знати, як позбутися сивини в домашніх умовах, варто переглянути кілька народних методів. За правильного застосування вони можуть бути досить корисними.

Як позбутися сивини за допомогою настоянки

Народні засоби від сивини мають досить ефективну дію. Наприклад, чудовим методом можна назвати настоянку з насіння кропу та коріння лопуха. Цих компонентів потрібно взяти по дві столові ложки. Корінь спочатку подрібнюють, а потім заливають 1 літром води і ставлять на вогонь. Половина рідини повинна википіти.

Потім каструля знімається з вогню і до кореня лопуха додається насіння кропу. Настоювати рідину потрібно 3 години. Засіб від сивини потрібно втирати у корені волосся, регулярно виконуючи процедуру протягом 2 місяців.

Маски як засоби від сивини

Маски як засоби від сивини / Фото: Pexels

Як позбутися сивини без фарбування на довгий час? Можна використовувати також маски для волосся:

перцева - готується настоянка з сушеного червоного перцю і горілки, на 0,5 літра береться 6 стручків. Засіб готується не менше 3 тижнів. Потім його наносять на шкіру голови на 1 годину до миття;

часниково-цибулева - з цибулі та часнику відтскається сік, змішується, а потім втирається у шкіру голови. Після цього не забудьте додатково змастити волосся сирим жовтком. Маску змити через 20 хвилин і вимити голову шампунем;

коньячна - взяти 3-4 чайні ложки напою, стільки ж меду та сирого жовтка, ретельно змішати. Отриману рідину втерти у шкіру голови і залишити на 15 хвилин. Обгорнути голову чимось теплим (наприклад, рушником). Змити шампунем через 40 хвилин.

Йод від сивини

Як позбутися сивини за допомогою йоду? Все дуже просто. Одну пляшку йоду потрібно розвести у 10 літрах води та ополоснути отриманим розчином чисту голову. Йод допомагає активізувати обмінні процеси у шкірі, що прискорить виготовлення меланіну.

Відвар із кропиви як засіб від сивини

Такий відвар має досить ефективну дію, а для його приготування потрібно взяти лише стебла колючої рослини. 5 столових ложок сировини залити 500 мл води. Додати 250 мл яблучного оцту та все прокип'ятити на слабкому вогні.

Не забудьте зцідити цей засіб від сивини перед застосуванням. Потім просто прополоскати чисте волосся рідиною. Процедура виконується протягом 3 тижнів. Потім на тиждень робиться перерва. Так продовжується протягом 6 місяців.

Сосновий настій

Для приготування такої настоянки потрібно взяти 1 склянку соснових голок, які прокручуються через м'ясорубку. Потім їх заливають окропом - 2 склянки. Засіб потрібно охолодити, а потім втерти в шкіру голови. Процедура виконується протягом 2 тижнів щодня.

Після цього обов'язково зробіть перерву на 14 днів і лише потім продовжуйте корисну процедуру. Соснові голки багаті на мінерали та вітаміни, також до їхнього складу входять ароматичні олії. Саме ці компоненти потрібні для відновлення волосся.

Як позбутися сивини за допомогою інноваційного методу

Щоб приготувати інноваційний засіб від сивини, вам знадобляться:

1 ложка рицинової олії;

1 ложка меду;

1 ложка коньяку;

1 яєчний жовток.

Засіб потрібно втирати у коріння волосся протягом 5 хвилин, а потім залишити на 2-3 години, попередньо надягнувши на голову шапочку для душу та замотавши її рушником. Потім засіб змивається шампунем. Процедуру варто виконувати двічі на тиждень.

Масаж від сивини

Це досить ефективний метод, однак, лише в тому разі, якщо використовувати його разом з іншими. Найпростіший масаж голови від сивини - накручування локонів на пальці. В такому стягнутому стані волосся потрібно потримати не менше 5 хвилин.

Також масаж можна виконувати перед кожним миттям голови. Рекомендовано гладити спіралеподібними рухами (від верхівки до чола, а потім назад). Щоб отримати кращий результат, кінчики пальців перед цим потрібно вмочити у ефірну олію.

Як часто потрібно робити процедури

Зазвичай на відновлення меланіну потрібно не менше місяця. Ефект триває місяць-два, тому після цього все потрібно повторити з початку. Щоб результат був стійкішим, рекомендовано використовувати оливкову, реп'яхову або кунжутну олію. Курс триває близько 2-3 місяців. Якщо ви його повністю пройдете, сивини ви позбудетеся на кілька місяців.

Пам'ятайте про негативний вплив народний засобів від сивини на здоров'я. На деякі компоненти у вас може бути алергія. Тому варто спочатку порадитися з лікарем-трихологом. Також зверніть увагу, що відвар із кропиви не підходить людям похилого віку, тому що в речовині містяться компоненти, які посилюють згортання крові.