Як позбутися слимаків та равликів на городі і захистити врожай: найкращі поради

Слимаки та равлики – надокучливі шкідники, чий слиз псує рослину, на яку потрапляє. Окрім того, це нічні тварини, тому часто навіть запеклий городник може не здогадуватись про масштаб проблеми, якщо тільки не відвідує ділянку увечері. Розповідаємо про ефективні, екологічні засоби боротьби зі слимаками.

Слимаки ведуть нічний спосіб життя, вдень ховаються у верхньому шарі грунту, під’їдаючи коріння. Вночі вибираються зі своїх сховищ та пошкоджують рослини, виїдаючи дірки у листі, плодах та ягодах,таким чином знищують всю рослину. Про те, що саме туту був слимак вкаже блискуча слизова доріжка, яку переміщаючись, зазвичай залишає слимак.

Зі слимаками потрібно боротися від травня до липня, в цей час необхідно намагатися їх якнайбільше знищити - виполюванням бур’янів, обкошуванням ділянок, рихленням грунту, прибиранням куп листя, трухлявих пеньків або гілляк. Ці місця слугують прихистком для слимаків від спеки літом та від холоду восени. Потрібно також проводити міжрядні обробітки, де слимаки у серпні відкладають нові яйця.

Ефективним є ручний збір молюсків. Збирати слимаків з рослин та грунту потрібно у вологу погоду, після дощу, вночі та вранці по росі коли молюски активно повзають і харчуються. Щоб зібрати слимаків механічним способом у місцях їх скупчення розкладають мокрі ганчірки, куски шиферу, фанери, дощечки тошо. Періодично ці речі переглядають та збирають слимаків.Знищують зібраних слимаків з допомогою міцного соляного розчині, поміщаючи їх туди або заливають крутим кип’ятком.

Які приманки можна використовувати щоб зібрати слимаків

Дієвий спосіб боротьби зі слимаками – приготування пасток з напоїв, які полюбляють ці шкідники. Тут у нагоді можуть стати пиво, кефір, компот або розчин з медом. Розливши ці смаколики у плоскі блюдця, або вкопані у землю деньця пластикових пляшок, наступним ранком знайдете всередині ємкостей купу слимаків.

Приманкою для слизьких шкідників можуть слугувати й шкірки грейпфруту або дині. На ранок зможете зібрати врожай зі шкідників, що сидітимуть під шкірками.

Покладіть між рядками зволожену гілку та капустяний лист. На ранок слимаки зберуться на цій пастці і їх не треба буде шукати та збирати по-одному.

Чим відвадити слимаків

Равлики та слимаки ненавидять терпкі, пахучі рослини, тож гарним рішенням буде розсадити в міжряддях часник, цибулю, розмарин, лаванду або щавель. Їх запах точно змусить триматися шкідників подалі від вашого городу.

Слимаки чутливі до вапна негашеного або хлорного. Потрібно посипати вапном грядки пізно ввечері або вночі, коли з укриттів виходять шкідники, щоб поживитися, з розрахунку 20–30 грамів вапна на квадратний метр. Але вапно діє, лише при безпосередьому контакті з тілом молюска. Тому у вологу погоду ефективність використання вапна не висока - слимаки легко очищаються від потрапляння на них їдких частинок завдяки рясному слизовиділенню.

Оприскування для боротьби зі слимаками

Ще один спосіб – обробка листя нешкідливими для рослин розчинами. Розчинити 50 гр порошкової гірчиці у 300 мл води, дати рідині настоятися, опісля додати ще 700 мл води та обприскати цим розчином ваші угіддя. Замість гірчиці можна використати настій часнику. Його досить легко приготувати: достатньо роздавити кілька зубків та залити їх невеликою кількістю води. Обприскувати овочеві культури краще рано вранці, бо слимаки люблять гуртуватися у вологих прохолодних місцях.

Одним із методів боротьби з слимаками є використання нашатирного спирту. 100-150 мл 10% нашатирного спирту розчиняють в 10 л води. Препарат миттєво вбиває слимаків при контакті, але сам препарат дуже нестійкий і швидко втрачає свої властивості, тому оприскувати ним потрібно зразу після приготування. Обприскування нашатирним спиртотм проводять пізно ввечері в час найбільшої активності слимаків між 21 та 2 годинами ночі.

Природні вороги слимаків та равликів

Птахи – хижаки, що залюбки ласують різноманітними шкідниками, в числі яких – равлики та слимаки. Гарною ідеєю стане запустити курей або гусей на ділянку, вражену слимаками. Якщо ж ви не тримаєте домашніх птахів, радимо вам зробити годівничку для пташок, що будуть прилітати погостювати на ваш город – вони теж полюбляють клювати шкідників. Ви також можете відкрити другий фронт, виставивши відра з водою на ділянці – цим ви привабите жаб, що разом із птахами почнуть боротися зі слимаками. Із ссавців їх особливо полюбляють їжаки.

Вельми затратний спосіб – посипати слимаків сіллю, що витягуватиме з них вологу та вбиватиме їх. Цей спосіб підійде тим, кого шкідники сильно дістали та хто хоче жорстоко поквитатися з ними.

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