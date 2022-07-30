Як позбутися трави між тротуарними плитами: 7 способів

Інколи між плиткою чи бруківкою проростає трава. Вона не лише портить вигляд ділянки, але й може розрушити доріжку. В ідеалі такої ситуації краще не допустити. Але якщо така проблема вже з'явилася, варто знати, як позбутися трави між бруківкою. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Перед монтажем плитки або бруківки важливо обробити ґрунт пестицидами, а потім покласти геотекстиль. Так ви вбережете себе від проблеми проростання трави між плитами.

Однак часто рослини все-рівно виростають. Що ж тоді робити? Як позбутися трави між бруківкою? Існує кілька простих способів: