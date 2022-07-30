Як позбутися трави між тротуарними плитами: 7 способів

Інколи між плиткою чи бруківкою проростає трава. Вона не лише портить вигляд ділянки, але й може розрушити доріжку. В ідеалі такої ситуації краще не допустити. Але якщо така проблема вже з'явилася, варто знати, як позбутися трави між бруківкою. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.
Перед монтажем плитки або бруківки важливо обробити ґрунт пестицидами, а потім покласти геотекстиль. Так ви вбережете себе від проблеми проростання трави між плитами.
Однак часто рослини все-рівно виростають. Що ж тоді робити? Як позбутися трави між бруківкою? Існує кілька простих способів:
- Спеціальний ніж - його ще називають щілинним очищувачем або Г-подібним ножем, ножем-гачком для трави. Купити його можна в будь-якому магазині, де продаються товари для саду та городу. Працювати з ним просто, не потрібно вивчати інструкції. Та й вправності жодної не треба.
- Харчова сода - приготуйте спеціальний содовий розчин. Для цього візьміть на 1 літр гарячої води (максимальна температура 50 градусів) 3 столові ложки соди. Полийте сумішшю всі ті місця, де росте трава. Варто звернути увагу, цей спосіб, як позбутися трави між бруківкою, підходить тільки для дрібних бур'янів.
- Оцет та господарське мило - обидві складові потрібно змішати у пропорції 1:1. Потім залити всі шви між плитами. Цей метод дуже результативний, адже трава не буде рости до 3 років.
- Окріп - нагрійте до кипіння воду та просто залийте нею небажану рослинність. Це дуже швидкий спосіб, як позбутися трави між бруківкою. Однак він не дуже ефективний. Через 2-3 тижні бур'яни знову проростуть.
- Розчин для чищення гонтових черепичних дахів - дуже простий та бюджетний варіант. В основі цих розчинів - харчові кислоти. Вони випалюють траву на 3-5 років.
- Гас - це токсична речовина, а тому цей спосіб, як позбутися трави між бруківкою, варто використовувати лише в тому випадку, якщо ви вже зовсім зневірилися.
- Гербіциди - можна взяти порошкові або рідкі засоби, розчинити їх у воді (відповідно інструкції). Перед нанесенням, не забудьте одягнути респіратор. Саму процедуру найкраще проводити у тиху, безвітряну та суху погоду. Також слідкуйте, щоб розчин не потрапив на декоративні рослини.