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Як позбутися трави між тротуарними плитами: 7 способів

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Як позбутися трави між тротуарними плитами: 7 способів

Як позбутися трами між тротуарними плитами: 7 способів / Фото: pixabay.com

Інколи між плиткою чи бруківкою проростає трава. Вона не лише портить вигляд ділянки, але й може розрушити доріжку. В ідеалі такої ситуації краще не допустити. Але якщо така проблема вже з'явилася, варто знати, як позбутися трави між бруківкою. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Перед монтажем плитки або бруківки важливо обробити ґрунт пестицидами, а потім покласти геотекстиль. Так ви вбережете себе від проблеми проростання трави між плитами.

Однак часто рослини все-рівно виростають. Що ж тоді робити? Як позбутися трави між бруківкою? Існує кілька простих способів:

  1. Спеціальний ніж - його ще називають щілинним очищувачем або Г-подібним ножем, ножем-гачком для трави. Купити його можна в будь-якому магазині, де продаються товари для саду та городу. Працювати з ним просто, не потрібно вивчати інструкції. Та й вправності жодної не треба.
  2. Харчова сода - приготуйте спеціальний содовий розчин. Для цього візьміть на 1 літр гарячої води (максимальна температура 50 градусів) 3 столові ложки соди. Полийте сумішшю всі ті місця, де росте трава. Варто звернути увагу, цей спосіб, як позбутися трави між бруківкою, підходить тільки для дрібних бур'янів.
  3. Оцет та господарське мило - обидві складові потрібно змішати у пропорції 1:1. Потім залити всі шви між плитами. Цей метод дуже результативний, адже трава не буде рости до 3 років.
  4. Окріп - нагрійте до кипіння воду та просто залийте нею небажану рослинність. Це дуже швидкий спосіб, як позбутися трави між бруківкою. Однак він не дуже ефективний. Через 2-3 тижні бур'яни знову проростуть.
  5. Розчин для чищення гонтових черепичних дахів - дуже простий та бюджетний варіант. В основі цих розчинів - харчові кислоти. Вони випалюють траву на 3-5 років.
  6. Гас - це токсична речовина, а тому цей спосіб, як позбутися трави між бруківкою, варто використовувати лише в тому випадку, якщо ви вже зовсім зневірилися.
  7. Гербіциди - можна взяти порошкові або рідкі засоби, розчинити їх у воді (відповідно інструкції). Перед нанесенням, не забудьте одягнути респіратор. Саму процедуру найкраще проводити у тиху, безвітряну та суху погоду. Також слідкуйте, щоб розчин не потрапив на декоративні рослини.
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