Як позбутися від білокрилки народними засобами - збережіть рецепти

Всі напевно знають білокрилку, шкідника, небезпечного для багатьох рослин - огірків, помідорів, салатів, декоративних культур. Особливо небезпечна білокрилка для капусти. Колонії дрібних метеликів харчуються соками рослин та за кілька тижнів можуть знищити урожай повністю. Як боротися з білокрилкою народними методами розповідаємо у статті ТСН.ua

Білокрилка відкладає яйця зі зворотного боку листа рослини. За все життя одна самка здатна відкласти до 130 яєць, личинки, що з'являються харчуються соками рослини. Шкідники не тільки псують зовнішній вигляд культури, а й, що найголовніше, позбавляють рослина поживних речовин, уповільнюють фотосинтез рослин. А метелики переносять збудників небезпечних захворювань. Комахи розмножуються при температурі до 24 ° C, а при температурі нижче + 10 ° C - гинуть.

Найчастіше причиною появи та розповсюдження білокрилки є висока температура і підвищена вологість. Білокрилка з’являється частіше в закритому ґрунті, ніж у відкритому, у згущених посадках, через погану вентиляцію повітря, через слабкий імунітет рослин, коли рослину замість поливу обприскують.

Народні методи боротьби з білокрилкою:

Нешкідливий для капусти – збір шкідників вручну.

Личинки можна збивати водою з поливального шланга.

Боротися з білокрилкою можна за допомогою інших комах, які поїдають білокрилку. Наприклад, завести на ділянці сонечко чи енкарзію.

Можна використовувати спеціальні фотозахисні сітки з дрібними осередками, які запобігають потраплянню метелика на рослину.

Народні засоби боротьби з білокрилкою

Приготувати розчин попелу. Один стакан попелу настояти у трьох літрах окропу три доби, обприскувати один раз на 10 днів.

Один стакан попелу настояти у трьох літрах окропу три доби, обприскувати один раз на 10 днів. Розчин нашатирного спирту - одну 1 ст. л. аміаку додати до одного відра води. Застосовувати не частіше раз на місяць. Аміак містить багато азоту, який буде накопичуватися у ґрунті та рослині.

одну 1 ст. л. аміаку додати до одного відра води. Застосовувати не частіше раз на місяць. Аміак містить багато азоту, який буде накопичуватися у ґрунті та рослині. Зате щотижня можна обробляти розчином оцту - на десять л води додати 50 мл яблучного оцту та 30 г мильної стружки

- на десять л води додати 50 мл яблучного оцту та 30 г мильної стружки 100 г цибулевих або часникових стрілок подрібнюють в блендері, поміщають в герметично закриту місткість, настоюють сім днів. Перед оприскуванням до настоянки додають 5 літрів води. Обробляють один раз на два тижні. Обприскувати можна як рослини, так і самий ґрунт.

подрібнюють в блендері, поміщають в герметично закриту місткість, настоюють сім днів. Перед оприскуванням до настоянки додають 5 літрів води. Обробляють один раз на два тижні. Обприскувати можна як рослини, так і самий ґрунт. Тютюновим розчином можна оприскувати як для лікування капусти, так і для профілактики. Два ст.тютюну розчиняють в 1 л води. Для профілактики обприскують один раз в 15 діб, для лікування – обприскувати кожного дня протягом трьох днів.

можна оприскувати як для лікування капусти, так і для профілактики. Два ст.тютюну розчиняють в 1 л води. Для профілактики обприскують один раз в 15 діб, для лікування – обприскувати кожного дня протягом трьох днів. Терте господарське мило розчиняють у воді у співвідношенні 1: 6. Обробляють один раз в 10 днів наступним чином - губкою наносять розчин на листя з виворітного боку.

розчиняють у воді у співвідношенні 1: 6. Обробляють один раз в 10 днів наступним чином - губкою наносять розчин на листя з виворітного боку. Дієвим є наступний розчин - в одному літрі теплої води розчинити дві ст. л засобу, що миє, шість ст. л соди та дві ч. л йоду, розмішати, додати 10 л води та добре обприскувати.

Народні методи зазвичай добре працюють ураження невеликих площ. Якщо ураження масштабні, потрібно використовувати хімічні засоби боротьби з білокрилкою.

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