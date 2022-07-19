Як позбутися запаху котячої сечі на різних поверхнях: народні методи та готові засоби

Вивести запах котячої сечі з будинку буває непросто. Звичайні засоби з ним не можуть впоратися, а проблема може повторюватися знову і знову. Спочатку потрібно зрозуміти, чому кішка ігнорує лоток, щоб скоригувати її поведінку. А про те, чим вивести запах котячої сечі на різних поверхнях - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Чому з'являється неприємний запах котячої сечі в будинку

Щоб краще зрозуміти, як позбутися запаху котячої сечі, потрібно з'ясувати його причини. Ця біологічна рідина містить феромони та сечовину, які відрізняються дуже сильним запахом. Вони потрібні котам для того, щоб мітити свою територію. На повітрі сеча розпадається на аміак та тіол (має запах сірководню), а потім кристалізується.

Чому ж кіт перестав ходити на лоток і мітить різні поверхні в квартирі або будинку?

Найпопулярнішою причиною є мітки. Коли коти досягають статевої зрілості, вони починають залишати після себе мітки з неприємним запахом. Найчастіше ця проблема вирішується кастрацією. Варто звернути увагу, якщо ви кастрували вже дорослого кота, він буде продовжувати мітити ще деякий час, але його мітки будуть відрізнятися менш вираженим запахом. Чим нейтралізувати запах котячої сечі та відучити улюбленця ставити мітки? Варто обробити місце, де він робить це найчастіше, будь-якою речовиною з сильним ароматом.

Існують і інші причини, чому кіт не ходить на лоток. І про них потрібно знати до того, як ви почнете думати, чим прибрати запах котячої сечі:

коту не підходить його лоток чи не подобається місце, де він розташований;

біля котячого туалету улюбленець відчуває запахи, які йому неприємні;

як реакція на стрес: у господаря народилися діти, поява інших тварин, переїзд, ремонт;

проблеми зі здоров'ям: зазвичай вони пов'язані з сечовивідними шляхами і нирками.

Якщо ви постійно використовуєте один лоток і наповнювач, але кіт раптом припинив ходити до котячого туалету, рекомендується показати тварину ветеринару.

Як прибрати запах котячої сечі

Вивести запах котячої сечі можна народними методами та готовими засобами. В кожному зоомагазині сьогодні можна знайти хімікати-спреї, які позбавляють неприємних ароматів, якщо кіт залишив після себе калюжу. Але тут важливо бути дуже обережним. Адже засіб, який сильно діє, може пошкодити поверхню: диван, підлогу, взуття, одяг тощо. Тому підбирати слід дуже ретельно.

Чим прибрати свіжу калюжу

Спочатку потрібно насипати гранули солі або наповнювача для котячого туалету, щоб вони увібрали в себе рідину. Після цього поверхню миють, використовуючи ту побутову хімію, яка не нашкодить здоров'ю улюбленця та матеріалу, з якого виготовлена річ.

Як не зробити ще гірше

Не рекомендується використовувати хлоровмісті засоби, адже вони можуть лише погіршити ситуацію та посилити запах котячої сечі. Не обирайте неперевірену хімію - вона може нашкодити поверхні та бути токсичною для вашого улюбленця.

Як позбутися запаху котячої сечі в домашніх умовах: народні засоби

Як позбутися запаху котячої сечі в домашніх умовах / Фото: Pexels

Якщо у вас немає часу йти в зоомагазин за спеціальним готовим засобом або ви не хочете використовувати хімію, існують народні засоби для видалення запаху котячої сечі:

Сода - допомагає швидко та ефективно позбутися запаху котячої сечі, виводить плями практично з будь-яких поверхонь. Насипте невелику кількість соди на сечу. Приготуйте спеціальний розчин: чайна ложка миючого засобі та чверть склянки 3% перекисі водню. Налийте розчин на соду та розітріть за допомогою зубної щітки. Після того, як рідина висохне, місце потрібно пропилососити. Йод - щоб приготувати розчин, потрібно взяти на 200 мл води 6 крапель йоду. Такий засіб для видалення запаху котячої сечі ідеально підходить для килимів і темних поверхонь. Сліди потрібно затерти і залишити, щоб вони підсохли. Крім того, що йод ефективно видалить запах, він ще й неприємний кішкам, а тому захистить поверхню від появи нових калюж. Оцет - якщо ви шукаєте, чим перебити запах котячої сечі, варто звернути увагу на простий розчин оцту та води (у пропорції 1:3). Засіб потрібно розбризкати на поверхню, за необхідності протерти. Дуже важливо після цього не змивати водою. Запах оцту розвіється відразу після того, як рідина висохне. Спирт - можна обробити поверхню, яка постраждала, звичайним етиловим спиртом та зачекати, доки вона висохне. Однак спиртовмісні речовини потрібно акуратно використовувати, адже вони можуть пошкодити текстиль. Гліцерин - чим вивести запах котячої сечі, якщо він вже застарілий? Тут вам допоможе гліцерин. Спочатку затріть всі плями гліцерином, а потім добре промийте водою з милом.

Готові засоби для видалення запаху котячої сечі

В зоомагазинах можна знайти і вже готові хімікати проти неприємного запаху:

Спреї - перед використанням ретельно прочитайте інструкцію від виробника. Спреї підходять для будь-яких поверхонь та не містять токсичних для кішки речовин. Кисневий відбілювач - допомагають усунути як свіжі, так і застарілі плями від котячої сечі, виводять неприємний запах. Однак вони підходять лише для речей зі світлого текстилю.

Як вивести запах котячої сечі на різних поверхнях

Як вивести запах котячої сечі з дивану та інших поверхонь / Фото: Pexels

Свіжа калюжа може з'явитися не лише на підлозі, але й на улюбленому дивані, на одязі чи у взутті. Потрібно розуміти, чим вивести запах котячої сечі з різних матеріалів, щоб не пошкодити їх.

Як вивести запах котячої сечі з підлоги

Тут все залежить від особливостей покриття:

якщо підлога з натурального дерева, потрібно використовувати максимально сухі методи (тобто, без великої кількості рідини);

на лінолеумі можна використовувати спрей та мийні засоби;

вивести запах котячої сечі з плитки допоможе оцет, сода, різноманітні засоби для миття підлоги;

а ось для очищення ковроліну підійде суха сода та готові засоби.

Чим вивести запах котячої сечі з килима

В цьому випадку можна використовувати народні засоби, наприклад:

спирт та спиртовмісні речовини - найкраще підходять для свіжих плям, запах моментально зникне;

оцет - ще один ефективний варіант, потрібно нанести розчин з оцту та води, а потім промокнути ганчіркою;

сода - чудово підходить, якщо потрібно очистити килим, нею присипають котячі мітки, зверху додають перекис водню і залишають на кілька годин.

Як вивести запах котячої сечі з дивану

Якщо сліди свіжі, їх потрібно ретельно промокнути серветкою. Після цього можна нанести оцет, побутову хімію чи готовий засіб з зоомагазину.

Запах котячої сечі на матраці

Спочатку потрібно відправити в прання чохол для матрацу. А ось вивести запах котячої сечі з самого матрацу можна двома способами:

за допомогою лимонної кислоти - у воді потрібно розчинити чайну ложку і втерти у пляму, через дві години протерти вологою ганчіркою;

приготувати розчин з оцту, перекисі водню та соди - спочатку змішати з водою оцет і нанести на забруднену поверхню, через годину засипати содою, а ще через 30 хвилин пропилососити, наприкінці пляма обробляється перекисом водню.

Як вивести запах котячої сечі з одягу

Свіжу пляму можна вивести за допомогою звичайного прання з порошком. Однак прати такий одяг потрібно окремо від інших речей. Спочатку його потрібно замочити у відбілювачі на 2-3 години. Потім переложити у воду з білим оцтом (пропорції 3:1), потім помістити на пляму трішки соди і залишити на 15 хвилин. Потім можете випрати у пральній машині з холодним режимом.

Як позбутися запаху котячої сечі на взутті

Якщо це текстильне взуття, його можна випрати. Також можете замочити його у воді з милом. Але так можна вимити лише свіжу сечу.

Шкіряне взуття можна відмити за допомогою розчину марганцю або звичайного йоду. З першого разу вивести запах котячої сечі складно. Потрібно повторити процедуру кілька разів.

Взуття із шкірозамінника та екошкіри можна обробити оцтом або сіллю. Якщо ви обираєте другий метод, спочатку протріть пошкоджене взуття ватним диском, намоченим в оцеті. Також підійде сода, перекис водню, камфорний спирт, лимонна кислота, гліцерин, господарське мило, спирт.