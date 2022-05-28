Як позбутися засмічення в ванній чи на кухні за 15 хвилин: 5 простих рішень

Як позбутися засмічення в ванній чи на кухні за 15 хвилин: 5 простих рішень

Щоб почистити засмічення в каналізаційних трубах можна піти в господарський магазин і придбати один з хімічних засобів для їхнього прочищення. А можна спробувати поратися з засмічення без фінансових витрат використовуючи засоби, що є в домі. Як це зробити розказуємо в матеріалі ТСН.ua

Якщо під рукою не має вантуза чи сантехнічного троса скористайтеся наступними засобами:

На кухні та й у ванні засмічення труб часто трапляється через мильно-жирові пробки. В такому випадку усунути засмічення можна спробувати за допомогою звичайної гарячої води. Необхідно відкрити гарячу воду, щоб вона стікала в трубу впродовж 15 хвилин. Цього часу достатньо для змиття з поверхні труб всіляких відкладень. Для профілактики засмічень бажано один раз в тиждень заливати в зливний отвір кілька літрів крутого окропу, можна з додаванням соди. Можна скористатися содою та оцтом. Чищення потрібно робити наступним чином - три четвертих стакана соди засипати в трубу, потім залити стільки ж оцту та закрити отвір пробкою. Через 10 – 15 хвилин промити гарячою водою. Сода та оцет вступають в бурхливу реакцію з виділенням вуглекислого газу, в такому середовищі добре розчиняються жирові та мильні відкладення. Через пів години відкрийте гарячу воду і почекайте, поки потік води позмиває залишки забруднення. Щоб прочистити засмічення можна скористатися будь-яким пральним порошком. Потрібно насипати в стік 2-3 столових ложок будь-якого прального порошку та залишити на 30-40 хвилин. Порошок за цей час почне взаємодіяти з брудом та жиром. Після чого ретельно промити стік водою. Розчиніть один-два пакетики лимонної кислоти в одному літрі гарячої води. Якщо каналізаційні труби металеві труби, рідину можна відразу заливати в зливний отвір. Якщо труби пластикові, почекайте, поки вода охолоне до 70-80 градусів. Кислота розчинить відкладення на стінках труби та усуне засмічення за 15 хвилин. При необхідності повторите процедуру. Приготувати суміш з 250 г солі, 250 г харчової соди та чверть склянки винного каменю. Для прочищення труб насипають в слив чверть склянки сухої суміші й заливають склянкою окропу, через пару хвилин змивають великою кількістю прохолодної води. Суху суміш потрібно зберігати в щільно закритій тарі та користуватися нею при необхідності.

Врешті-решт, якщо нічого не допоможе, виберіть на свій смак та гаманець магазинний засіб для прочищення труб. Не забувайте про їхню токсичність, стежите, щоб засіб не потрапив на шкіру і слизові оболонки.

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