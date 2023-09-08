Як позиція Румунії стосовно російського дрона може допомогти Україні: Подоляк пояснив нюанси

Україна пропонує надати їй додаткові системи ПРО ППО, які дозволять закрити небо і над прикордонними країнами, такими як Румунія.

Україна запропонувала партнерам перевести дискусію щодо закритого неба над на інший рівень. Україна пропонує надати їй додаткові системи ПРО ППО, які можна поставити якраз на південному напрямку в тому числі. Тобто тотально закрити небо над Україною і таким чином закрити небо над прикордонними країнами, такими як Румунія.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 8 вересня.

"Мені позиція Румунії все ж таки подобається... Дивіться, що вони зробили. Вони, по-перше, спочатку не визнали, але достатньо швидко прийняли для себе рішення провести відповідні роботи і встановити, що це за елементи дрона, і публічно визнати, що так, це російський дрон", - каже він.

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Подоляк зазначив, що ця позиція Румунії актуалізує інше питання, для України вже більш важливе. "Тому що ми пропонуємо нашим партнерам на інший рівень перевести дискусію щодо закритого неба над Україною. Ми їм говоримо: давайте додаткові системи ПРО ППО, які ми поставимо якраз на південному напрямку в тому числі... Тотально закриємо небо над Україною і таким чином тотально закриємо небо над прикордонними країнами, такими як Румунія. Вони це визнали публічно, і тоді ми можемо публічно говорити з партнерами "або-або". Або ви ставите системи ПРО і збиваєте самі російські ракети, принаймні робите таку заяву, що будете збивати все російське, якщо воно буде залітати у ваш повітряний простір... Або ви підтримуєте позицію, що Україні треба надати ще додаткові системи Patriot, чи SAMP/T, чи IRIS-T, чи NASAMS тощо, для того, щоб ми могли дозакрити небо і відповідно гарантувати, що ці ракети і дрони російські будуть знищуватись на підході до території України навіть, а не до території прикордонних з нами країн", - пояснив радник керівника Офісу президента.

Нагадаємо, в ніч проти 4 вересня під час російської атаки безпілотниками по інфраструктурі Ізмаїльського морського порту на Одещині ворожі дрони впали та здетонували на території Румунії. Про це інформували в українському МЗС.

Проте румунське Міноборони одразу це заперечило. Також 5 вересня президент Румунії заявив, що на територію його держави не впали російські дрони.

Але 6 вересня Міністр оборони Румунії Анхель Тілвар все ж підтвердив, що частини російського безпілотника впали на румунську територію.

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