Як працюватиме електронний реєстр призовників: у ТЦК пояснили, до яких даних матимуть доступ

За словами представника ТЦК, українцям нема чого хвилюватися, що їхні дані "зіллють" ворогові, бо цей реєстр буде закритий.

Реєстр військовозобов’язаних та призовників, про запровадження якого Верховна Рада нещодавно ухвалила відповідний законопроєкт, полегшить мобілізаційний процес.

Про це заявив заступник начальника – начальник мобілізаційного відділення Дарницького районного у м. Києві ТЦК та СП Володимир Новосядлий в інтерв'ю "Вечірньому Києву".

За його словами, цей реєстр має об’єднати всі бази, з якими необхідно працювати і це пришвидшить процес уточнення облікових даних.

"Можливо, в перспективі зменшить навантаження на самих військовозобов’язаних, тому що дозволить їм уточнити свої дані або отримати послугу в будь-якому територіальному центрі комплектування. Я "за" впровадження таких ініціатив", – каже військком.

До яких даних отримає доступ ТЦК

"На сьогодні у кожного банку є реєстр клієнтів, надаються паспортні дані й так далі. Нічим не відрізняється цей реєстр", – зазначив Новосядлий.

Він запевнив, що цей реєстр буде закритий, і до нього матимуть доступ певні уповноважені посадові особи – "з персональними ключами, з необхідним захистом і так далі".

Нагадаємо, 16 січня Рада остаточно ухвалила законопроєкт №10062 про створення Єдиного електронного реєстру військовозобовʼязаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД.

ТСН.ua зібрав всі подробиці про цей закон.

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