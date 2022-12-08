Як працюватиме телебачення, радіо у разі блекауту: роз'яснення Держспецзвʼязку

Як довго зможуть українці слухати радіо, дивитись телебачення у разі зникнення світла, читайте у матерілі ТСН.ua

У разі повної відсутності електроенергії оператори радіо, телебачення, мобільного зв'язку повинні працювати, надавати послуги щонайменше 3 доби.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. Як повідомив голова, на сьогодні 5 телевізійних каналів телемарафону та стільки ж радіокомпаній в Україні зарезервовані на роботу упродовж 3 днів.

Далі все залежить від доставлення палива до генераторів.

"Телебачення й радіо будуть працювати. У нас працюють середні хвилі, "Українське радіо", працює радіо в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію", – зазначив Щиголь.

Сигнал у споживачів залежить від наявності джерел живності, тому потрібно подбати про радіоприймачі з батарейками та інших джерел живлення.

Щодо мобільного зв'язку Щиголь пояснив, що зараз в Україні працюють 82% базових станцій. Після одного з масованих ракетних ударів Росії по Україні, не працювало близько 45% базових станцій. Продовжуються роботи по відновленню станцій мобільного зв'язку у Луганській та Херсонській областях.

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