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Як працюватиме телебачення, радіо у разі блекауту: роз'яснення Держспецзвʼязку

Автор
Ганна НосоваГанна Носова
Дата публікації
Перегляди
284
Час на прочитання
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Як працюватиме телебачення, радіо у разі блекауту: роз'яснення Держспецзвʼязку

Чи будуть працювати ТВ та раідо під час блекауту

Як довго зможуть українці слухати радіо, дивитись телебачення у разі зникнення світла, читайте у матерілі ТСН.ua

У разі повної відсутності електроенергії оператори  радіо, телебачення, мобільного зв'язку  повинні працювати, надавати послуги щонайменше 3 доби.

Про це в ефірі телемарафону розповів голова Держспецзв’язку Юрій Щиголь. Як повідомив голова, на сьогодні 5 телевізійних каналів телемарафону та стільки ж радіокомпаній в Україні зарезервовані на роботу упродовж 3 днів. 

Далі все залежить від доставлення палива до генераторів.

"Телебачення й радіо будуть працювати. У нас працюють середні хвилі, "Українське радіо", працює радіо в FM-діапазоні, де ви можете почути найнеобхіднішу інформацію", – зазначив  Щиголь.

Сигнал у споживачів залежить від наявності джерел живності, тому потрібно подбати про радіоприймачі з батарейками та інших джерел живлення. 

Щодо мобільного зв'язку  Щиголь пояснив, що зараз в Україні працюють 82% базових станцій. Після одного з масованих ракетних ударів Росії по Україні, не працювало близько 45% базових станцій.  Продовжуються роботи по відновленню станцій  мобільного зв'язку у Луганській та Херсонській областях.

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Дата публікації
Перегляди
284
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