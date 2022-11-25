Як працюватимуть лікарні в умовах блекауту: відповідь міністра охорони здоров'я

У Міністерстві охорони здоров'я розповіли, як працюватимуть українські лікарні в умовах відсутності електроенергії.

Лікарні в Україні не зачинятимуться навіть в умовах блекауту. Однак медустановам необхідно буде скоротити кількість приміщень, що використовуються.

Про це 25 листопада розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

"Лікарні не закриватимуть, але у певних лікарнях буде переглянуто підхід та оптимізовано використання приміщень для того, щоб сконцентрувати все на менших площах", — зазначив Ляшко.

За його словами, оптимізація приміщень дозволить легше пройти осінньо-зимовий період, зокрема після настанням сильних холодів.

"Коли менша площа, її простіше опалювати, використовуючи джерела живлення, якщо буде відключення від централізованого теплопостачання", - зазначив міністр.

Ляшко також розповів, що МОЗ визначило два рівні лікарень: ті, які можуть працювати без централізованого енергопостачання, і ті, які можуть обійтися без централізованого тепла та водопостачання.

"Саме на цих лікарнях і сформується основна мережа медустанов, які у цей складний осінньо-зимовий період мають забезпечити медичну допомогу. Ми розуміємо, що у цих лікарнях на 100% працюватиме все обладнання, яке підключатиметься до енергопостачання", — пояснив Ляшко.

Нагадаємо, через постійні російські обстріли з лікарень Херсона проводять евакуацію пацієнтів до Миколаєва.

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