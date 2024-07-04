Як працюватимуть відключення світла 4 липня: в "Укренерго" уточнили графіки

Сьогодні, 4 липня, в Україні від 13:00 до 23:00 обленерго застосовуватимуть 3 черги графіків погодинних відключень.

Про це повідомили в "Укренерго".

"Сьогодні, 4 липня, обленерго застосовують 2 черги графіків погодинних відключень до 13:00. Від 13:00 та до 23:00 будуть діяти 3 черги відключень. Споживання кожної області розділено на шість черг", - йдеться у повідомленні.

"Укренерго" закликало ощадливо споживати електроенергію.

Нагадаємо, в Україні діють графіки погодинних вимкнень світла через комбіновані цілеспрямовані атаки РФ на українську енергосистему. Українські енергетичні обʼєкти упродовж останніх місяців регулярно зазнавали ударів російських ракет і дронів.

Електроенергії значно не вистачає для покриття потреб всіх споживачів.

Відключати світло українцям у липні-серпні будуть часто, навіть якщо Росія в цей період не обстрілюватиме українську інфраструктуру (що малоймовірно), оскільки в країні накопичився великий дефіцит електроенергії.

Світло вимикатимуть одразу для трьох черг! Ситуація погіршилася!

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