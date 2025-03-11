Як працює електронне направлення на ВЛК: Черногоренко розповіла подробиці

Міноборони України продовжує цифровізацію процесу проходження військово-лікарської комісії. Зараз вже є можливість оформити електронне направлення на ВЛК й після її проходження отримати висновок у цифровій формі, яка незабаром буде видаватись в обов'язковому порядку.

Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі національного телемарафону "Єдині новини".

"Електронні направлення [на ВЛК – ред.] вже оформили 32 тисячі військовозобов'язних. Це можливість подати запит і отримати направлення без відвідування ТЦК, без черг, паперів, без зайвих зусиль. Достатньо зайти в "Резерв+", зробити декілька кліків, оформити електронне направлення, і далі людина вирушає безпосередньо в визначений заклад охорони здоров'я. І щобільше – у визначену дату, ми також нещодавно додали таку можливість", – сказала заступниця міністра.

Вона повідомила, що сервіс електронних направлень на ВЛК стартував в кінці січня. Зараз він доступний для всіх користувачів застосунку "Резерв+", навіть тих, хто вже отримав паперову повістку.

"Буквально наприкінці лютого ми запровадили можливість оформлювати постанову про пройдену ВЛК в цифровому варіанті. І я хотіла б звернутися до всіх наших громадян, які, власне, проходять військово-лікарську комісію: просіть оформлювати цифрову постанову", – зауважила посадовиця.

Катерина Черногоренко також анонсувала, що вже від 1 квітня цифровий висновок ВЛК про придатність військовозобов'язаного буде обов'язковим для всіх, що дозволить одразу бачити його у "Резерв+" і не буде потреби нести паперову постанову в ТЦК і стояти там в чергах.

Нагадаємо, В Україні до листопада 2025 року планують запровадити анонімний розгляд справ військово-лікарськими комісіями. Лікарі ВЛК не знатимуть імен чоловіків, яких оглядають.

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